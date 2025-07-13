Слот призвал игроков "Ливерпуля" быть собой

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот призвал свою команду быть собой после трагической гибели нападающего Диогу Жоты.

Ранее в воскресенье "Ливерпуль" сыграл свой первый предсезонный матч, одержав победу в гостях у "Престона" (1:3).



Одновременно это был первый матч "Ливерпуля" с момента гибели Жоты, который вместе со своим братом Андре был похоронен в прошлый уикенд.



Слот понимает, что это очень тяжелое время для "Ливерпуля", однако Арне хочет, чтобы его игроки вели себя естественно.



"Если мы хотим смеяться, мы смеемся. Если мы хотим плакать, мы будем плакать. Если они хотят тренироваться, они могут тренироваться. Если они не хотят тренироваться, они могут не тренироваться. Но будьте собой. Я не думаю, что нужно быть кем-либо другим, нежели диктуют твои эмоции".



"Он (Жота) всегда будет в наших сердцах, наших мыслях, куда бы мы ни отправились".



"Если подумать о случившемся, то нет ничего важнее. Но мы являемся футбольным клубом, нам нужно тренироваться, и нам нужно снова играть, хотим мы этого или нет".



"Что я сказал игрокам, я могу сказать и здесь. Очень сложно найти правильные слова, потому что мы постоянно дискутируем, что приемлемо. Какие наши действия приемлемы? Какие слова приемлемы? Можем ли мы снова тренироваться? Можем ли мы снова смеяться? Можем ли мы злиться, если насчет нас принимают плохое решение?"



"И я сказал им, что лучше всего для нас будет поступать с этим так, как поступал Жота. Я имею ввиду то, что Жота всегда был собой, и не имеет значения, говорил он со мной, со своими партнерами по команде, персоналом. Он всегда был собой. Поэтому давайте тоже постараемся быть собой", — цитирует Слота BBC.