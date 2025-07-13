"Арсенал" расслаблен насчет ситуации с Дьекерешем
"Арсенал" расслаблен насчет ситуации с нападающим лиссабонского "Спортинга" Виктором Дьекерешем.
На текущей неделе появилась информация, что трансфер Дьекереша в "Арсенал" находится на грани срыва, а затем президент "Спортинга" Фредерику Варандаш заявил, что отпустит Виктора только по справедливой рыночной цене.
По информации Sky Sports, переговоры двух клубов не находятся в тупике. Диалог продолжается, а "Арсенал" придерживается дисциплинированной манеры и имеет в голове ориентир цены.
Источник добавляет, что в данный момент "Спортинг" хочет выручить за Дьекереша 60.4 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы и еще 8.6 млн. фунтов в виде бонусов.
13.07.2025 19:00
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А ведь купят они его в любом случае, тк никого стоющего не имеется на рынке. Другое дело этот чмошник показал свое гнилое лицо и наплевал на профессионализм в целом
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у них очко всегда расслаблено, заходят в гости все кому не лень
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