"Арсенал" расслаблен насчет ситуации с Дьекерешем

Виктор Дьекереш "Арсенал" расслаблен насчет ситуации с нападающим лиссабонского "Спортинга" Виктором Дьекерешем.

На текущей неделе появилась информация, что трансфер Дьекереша в "Арсенал" находится на грани срыва, а затем президент "Спортинга" Фредерику Варандаш заявил, что отпустит Виктора только по справедливой рыночной цене.

По информации Sky Sports, переговоры двух клубов не находятся в тупике. Диалог продолжается, а "Арсенал" придерживается дисциплинированной манеры и имеет в голове ориентир цены.

Источник добавляет, что в данный момент "Спортинг" хочет выручить за Дьекереша 60.4 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы и еще 8.6 млн. фунтов в виде бонусов.




Метки Арсенал, Дьекереш, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2025 19:00

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  1. tigerpool 13.07.2025 21:44 # tigerpool
    А ведь купят они его в любом случае, тк никого стоющего не имеется на рынке. Другое дело этот чмошник показал свое гнилое лицо и наплевал на профессионализм в целом

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  2. edgarkuznetsov 13.07.2025 20:35 # edgarkuznetsov
    у них очко всегда расслаблено, заходят в гости все кому не лень

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