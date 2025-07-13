"Арсенал" расслаблен насчет ситуации с Дьекерешем

"Арсенал" расслаблен насчет ситуации с нападающим лиссабонского "Спортинга" Виктором Дьекерешем.

На текущей неделе появилась информация, что трансфер Дьекереша в "Арсенал" находится на грани срыва, а затем президент "Спортинга" Фредерику Варандаш заявил, что отпустит Виктора только по справедливой рыночной цене.



По информации Sky Sports, переговоры двух клубов не находятся в тупике. Диалог продолжается, а "Арсенал" придерживается дисциплинированной манеры и имеет в голове ориентир цены.



Источник добавляет, что в данный момент "Спортинг" хочет выручить за Дьекереша 60.4 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы и еще 8.6 млн. фунтов в виде бонусов.