"Бавария" заинтересовалась Троссардом

Вингер "Арсенала" Леандро Троссард стал трансферной целью для немецкой "Баварии".

По информации Bild, "Бавария" обратила свой взор на Троссарда после того, как "Ливерпуль" отклонил предложение чемпионов Бундеслиги в 45 миллионов фунтов о покупке Луиса Диаса.



В Мюнхене полагают, что "Арсенал" будет открыт к продаже Троссарда в свете того, что сейчас "канониры" покупают Нони Мадуэке из "Челси" за 52 млн. фунтов.



С недавних пор интересы 30-летнего бельгийца представляет агент Дирк Хебель, который не может договориться с "Арсеналом" о новом контракте для своего клиента, но находится в хороших отношениях со спортивным директором "Баварии" Максом Эберлем.



"Бавария" остро нуждается в усилении атакующей линии после расставания с Лероем Сане, Матисом Телем и Томасом Мюллером, а также после травмы Джамала Мусиалы.



Добавим, ранее на этой неделе Троссарда также сватали в "Фенербахче", но журналист Фабрицио Романо утверждает, что турецкий клуб не ведет переговоры по Леандро.