"Бавария" заинтересовалась Троссардом

Леандро Троссард Вингер "Арсенала" Леандро Троссард стал трансферной целью для немецкой "Баварии".

По информации Bild, "Бавария" обратила свой взор на Троссарда после того, как "Ливерпуль" отклонил предложение чемпионов Бундеслиги в 45 миллионов фунтов о покупке Луиса Диаса.

В Мюнхене полагают, что "Арсенал" будет открыт к продаже Троссарда в свете того, что сейчас "канониры" покупают Нони Мадуэке из "Челси" за 52 млн. фунтов.

С недавних пор интересы 30-летнего бельгийца представляет агент Дирк Хебель, который не может договориться с "Арсеналом" о новом контракте для своего клиента, но находится в хороших отношениях со спортивным директором "Баварии" Максом Эберлем.

"Бавария" остро нуждается в усилении атакующей линии после расставания с Лероем Сане, Матисом Телем и Томасом Мюллером, а также после травмы Джамала Мусиалы.

Добавим, ранее на этой неделе Троссарда также сватали в "Фенербахче", но журналист Фабрицио Романо утверждает, что турецкий клуб не ведет переговоры по Леандро.




Метки Арсенал, Бавария, Троссард

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 441




Поиск: