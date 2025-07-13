"Вест Хэм" согласовал покупку Малика Диуфа
"Вест Хэм" согласовал приобретение левого защитника пражской "Славии" Малика Диуфа за 19 миллионов фунтов плюс бонусы.
По информации Sky Sports, 20-летний Диуф уже получил разрешение от "Славии" отправиться в расположение "Вест Хэма" на медобследование.
Диуф начинал свою карьеру в норвежском "Тромсе", а в Чехию перебрался в январе 2024, забив семь голов и отдав три результативные передачи в 41 матче минувшего сезона.
За сборную Сенегала Диуф провел шесть матчей, поучаствовав в победе 1:3 над Англией в прошлом месяце.
13.07.2025 17:00
Просмотров: 274
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Жалко не в Челси
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий