Экитике будет стоить "Ньюкаслу" 77 млн. фунтов

"Ньюкаслу" придется раскошелиться на 77 миллионов фунтов для приобретения нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

Напомним, "Ньюкасл" возобновил свой интерес к 23-летнему Экитике после того, как проиграл борьбу "Челси" за Жоао Педро.



Контракт Экитике предусматривает отступные в 86 млн. фунтов, однако talkSPORT утверждает, что "Айнтрахт" устроит сумма и в 77 млн. фунтов.



Такого рода приобретение стало бы рекордным в истории "Ньюкасла", который этим летом лишь пригласив вингера Энтони Элангу из "Ноттингем Форест" за 55 млн. фунтов.



В следующем сезоне "Ньюкасл" будет выступать в Лиге Чемпионов, и "сороки" остро нуждаются в еще одном нападающем, особенно после расставания с Каллумом Уилсоном.