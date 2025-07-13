Микел: "Мы не можем начинать новый сезон с Санчесом"

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел считает, что "синим" нужен новый голкипер вместо Роберта Санчеса.

Санчес сохранил за собой роль первого номера "Челси" после того, как перед клубным Чемпионатом Мира "синие" не смогли заполучить Майка Меньяна из "Милана".



Однако Микелу кажется, что Санчес не обладает должным мастерством, чтобы привести "Челси" к большим трофеям.



"Многие фанаты "Челси" могут согласиться, что нам нужен голкипер топ-уровня, потому что Санчес не справляется".



"Нужно решить вратарскую ситуацию. Мне жаль, но мы не можем вступать в новый сезон с Санчесом".



"Я уверен, что 99 процентов фанатов "Челси" согласятся со мной насчет того, что Санчес — не тот голкипер, который принесет нам трофеи. Он им точно не является", — цитирует Микела Daily Mail.