Микел: "Мы не можем начинать новый сезон с Санчесом"

Роберт Санчес Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел считает, что "синим" нужен новый голкипер вместо Роберта Санчеса.

Санчес сохранил за собой роль первого номера "Челси" после того, как перед клубным Чемпионатом Мира "синие" не смогли заполучить Майка Меньяна из "Милана".

Однако Микелу кажется, что Санчес не обладает должным мастерством, чтобы привести "Челси" к большим трофеям.

"Многие фанаты "Челси" могут согласиться, что нам нужен голкипер топ-уровня, потому что Санчес не справляется".

"Нужно решить вратарскую ситуацию. Мне жаль, но мы не можем вступать в новый сезон с Санчесом".

"Я уверен, что 99 процентов фанатов "Челси" согласятся со мной насчет того, что Санчес — не тот голкипер, который принесет нам трофеи. Он им точно не является", — цитирует Микела Daily Mail.




Метки Микел, Санчес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2025 15:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 13.07.2025 15:39 # sellman
    Микел говорит то, что уже и так все знают. Иначе зачем Челси пошел к Милану и торговался до последнего? Престарелый куй, даже не имея таких статистических показателе

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  2. chelsiukpro 13.07.2025 15:26 # chelsiukpro
    Как бы да но есть вопрос? Как донарума в ПСЖ стал ТОПАМ? Сейвы выдающие делает без ошибок практически? До этого просто неплохой кипер был... Тоже и с Санчесом думаю Энрике бы зделал. Минусы Санчеса это неможет играть под пресингом, второе часто раслаблен без концентраций, третий косяк несчитывает быстро ситуацию, делает выход к мячу спустя секунду две и опаздывает. Если есть голова всегда можно учится, если баран то навсегда

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  3. chelsea88 13.07.2025 15:14 # chelsea88
    Согласен. Санчес кипер не уровня Челси. Нам нужен топ вратарь, санчес же дно.

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