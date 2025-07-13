Микел: "Мы не можем начинать новый сезон с Санчесом"
Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел считает, что "синим" нужен новый голкипер вместо Роберта Санчеса.
Санчес сохранил за собой роль первого номера "Челси" после того, как перед клубным Чемпионатом Мира "синие" не смогли заполучить Майка Меньяна из "Милана".
Однако Микелу кажется, что Санчес не обладает должным мастерством, чтобы привести "Челси" к большим трофеям.
"Многие фанаты "Челси" могут согласиться, что нам нужен голкипер топ-уровня, потому что Санчес не справляется".
"Нужно решить вратарскую ситуацию. Мне жаль, но мы не можем вступать в новый сезон с Санчесом".
"Я уверен, что 99 процентов фанатов "Челси" согласятся со мной насчет того, что Санчес — не тот голкипер, который принесет нам трофеи. Он им точно не является", — цитирует Микела Daily Mail.
13.07.2025 15:00
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Последние комментарии:
Микел говорит то, что уже и так все знают. Иначе зачем Челси пошел к Милану и торговался до последнего? Престарелый куй, даже не имея таких статистических показателе
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Как бы да но есть вопрос? Как донарума в ПСЖ стал ТОПАМ? Сейвы выдающие делает без ошибок практически? До этого просто неплохой кипер был... Тоже и с Санчесом думаю Энрике бы зделал. Минусы Санчеса это неможет играть под пресингом, второе часто раслаблен без концентраций, третий косяк несчитывает быстро ситуацию, делает выход к мячу спустя секунду две и опаздывает. Если есть голова всегда можно учится, если баран то навсегда
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Согласен. Санчес кипер не уровня Челси. Нам нужен топ вратарь, санчес же дно.
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