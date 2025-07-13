Нкунку может сменить игровую позицию в "Челси"
Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку может быть переведен на новую позицию, если не покинет лондонский клуб этим летом.
В минувшем сезоне Нкунку испытывал острый дефицит игровых минут, особенно на уровне Премьер-Лиги, что подталкивает Кристофера к уходу из "Челси".
По информации L'Equipe, свои запросы насчет 27-летнего француза уже сделали "Манчестер Юнайтед" и "Интер", но пока у "Челси" нет каких-либо предложений.
Французское издание также сообщает, что на тренировках наставник "Челси" Энцо Мареска стал использовать Нкунку в качестве полузащитника оборонительного плана.
Мареска считает, что Нкунку обладает качествами, чтобы играть опорника. Похожую трансформацию в прошлом прошел Жоэлинтон из "Ньюкасла".
13.07.2025 14:00
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На КЧМ чел прям удивляет, после стольких невыразительных матчей, начал показывать свою былую игру и класс.
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