Нкунку может сменить игровую позицию в "Челси"

Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку может быть переведен на новую позицию, если не покинет лондонский клуб этим летом.

В минувшем сезоне Нкунку испытывал острый дефицит игровых минут, особенно на уровне Премьер-Лиги, что подталкивает Кристофера к уходу из "Челси".



По информации L'Equipe, свои запросы насчет 27-летнего француза уже сделали "Манчестер Юнайтед" и "Интер", но пока у "Челси" нет каких-либо предложений.



Французское издание также сообщает, что на тренировках наставник "Челси" Энцо Мареска стал использовать Нкунку в качестве полузащитника оборонительного плана.



Мареска считает, что Нкунку обладает качествами, чтобы играть опорника. Похожую трансформацию в прошлом прошел Жоэлинтон из "Ньюкасла".