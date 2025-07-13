"Юнайтед" и "Вилла" сделали запросы насчет Джексона

Николас Джексон "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" находятся среди клубов, проявляющих интерес к нападающему "Челси" Николасу Джексону.

Этим летом "Челси" инвестировал 90 миллионов фунтов в свое нападение, пригласив Жоао Педро и Лиама Делапа.

Предполагается, что теперь "Челси" открыт к предложениям по Джексону, у которого в этом году наблюдаются большие проблемы с результативностью и дисциплиной.

Как сообщает Evening Standard, "Юнайтед" и "Вилла" уже запросили информацию насчет условий, на которых будет доступен 24-летний игрок сборной Сенегала.

По слухам, "Челси" оценивает Джексона в 100 млн. фунтов, однако в реальности "синие" могут рассчитывать на 60 млн. фунтов, что все равно стало бы хорошим возвратом инвестиций, еси учесть, что два года назад Николас был приобретен у "Вильярреала" за 32 млн. фунтов.




Метки Астон Вилла, Джексон, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2025 13:00

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Последние комментарии:




  1. sean-dyche18plus 13.07.2025 13:28 # sean-dyche18plus
    ну наконец-то унитайзед всплыл.вот для кого забросили крючок.

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  2. closer 13.07.2025 13:08 # closer
    Очень смешно - ещё одна токсичная рожа за оверпрайс

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