"Юнайтед" и "Вилла" сделали запросы насчет Джексона

"Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" находятся среди клубов, проявляющих интерес к нападающему "Челси" Николасу Джексону.

Этим летом "Челси" инвестировал 90 миллионов фунтов в свое нападение, пригласив Жоао Педро и Лиама Делапа.



Предполагается, что теперь "Челси" открыт к предложениям по Джексону, у которого в этом году наблюдаются большие проблемы с результативностью и дисциплиной.



Как сообщает Evening Standard, "Юнайтед" и "Вилла" уже запросили информацию насчет условий, на которых будет доступен 24-летний игрок сборной Сенегала.



По слухам, "Челси" оценивает Джексона в 100 млн. фунтов, однако в реальности "синие" могут рассчитывать на 60 млн. фунтов, что все равно стало бы хорошим возвратом инвестиций, еси учесть, что два года назад Николас был приобретен у "Вильярреала" за 32 млн. фунтов.