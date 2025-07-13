Гарначо отказал "Аль-Насру"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо отверг возможность перейти в саудовский "Аль-Наср".

Гарначо еще в конце минувшего сезона было сказано, что 21-летний игрок сборной Аргентины волен покинуть "Юнайтед" этим летом.



По информации The Telegraph, Гарначо предоставилась возможность стать партнером по команде Криштиану Роналду, которого он считает своим идолом.



Однако после предварительных переговоров Гарначо отказал саудитам. Алехандро отдает предпочтение европейским клубам.



Добавим, Гарначо вышел только на замену в финале Лиги Европы против "Тоттенхэма", а в матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Астон Виллы" не попал в заявку "Юнайтед" вовсе.