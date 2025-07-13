Кукурелья назвал переломный момент в своей карьере

Защитник "Челси" Марк Кукурелья заявил, что прошлое лето стало переломным моментом в его карьере.

Кукурелья выступает за "Челси" после своего перехода из "Брайтона" за 62 миллиона фунтов в августе 2022, однако только в минувшем сезоне Марк утвердился по-настоящему незаменимым игроком "синих" и стал оправдывать свой ценник.



Сам Кукурелья объясняет это тем, что прошлым летом он выиграл Евро-2024 со сборной Испании, а на должность главного тренера "Челси" пришел Энцо Мареска, раскрывший талант Марка.



"После Евро я получил большую уверенность в себе, потому что мы показали удивительный футбол, и я был очень важен в той команде".



"Затем я вернулся в клуб летом, и все стало лучше. Тренер со своими идеями очень мне помог. Он заставил меня играть в свой лучший футбол", — цитирует Кукурелью The Independent.