Фердинанд раскритиковал фанатов "Арсенала", которые не хотят перехода Мадуэке

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд обрушился с критикой на фанатов "Арсенала", которые выступили против перехода вингера "Челси" Нони Мадуэке в их клуб.

Новость о том, что "Арсенал" приглашает очередного игрока "Челси", да и еще за 55 миллионов фунтов, была воспринято неоднозначно болельщиками клуба с "Эмирейтс".



Фанаты даже запустили петицию против этого трансфера, а некоторые принялись открыто оскорблять Мадуэке, и Фердинанд счел нужным заступиться за Нони.



"Наблюдать, как 23-летнего английского футболиста представляют злодеем, издеваются над ним, пытаются пристыдить и перемывают все косточки, когда ему положено праздновать трансфер стоимостью 55 миллионов фунтов... Реакция доли фанатов "Арсенала" на то, что молодой парень совершает переход своей мечты за 55 миллионов из стана конкурентов, является полным позором. Просто представьте себя на его месте на одну минуту и просто подумайте, что это за ощущение. Я повторюсь: в такой момент игроку и его семье положено праздновать. Я лишь надеюсь, что окружающие его люди окажут ему поддержку, в которой он нуждается прямо сейчас".



"Фанаты могут не соглашаться с приобретениями или решениями своих футбольных клубов, и это нормально, но то, как некоторые люди публично выражают свои мнения и подписывают петиции против перехода игрока в их футбольный клуб, не укладывается у меня в голове. Я никогда не видел подобного прежде, и я надеюсь, никогда не увижу снова. Как я уже сказал, просто представьте, что это ваш лучший друг, члены вашей семьи, ваш брат, сын... Скажите мне, что бы вы чувствовали, если бы они стали жертвами столь вульгарного поведения?"



"Кстати, это адресовано не всем фанатам "Арсенала", а только маленькой доле, которая, к сожалению, звучит очень громко".



"Я лишь надеюсь, что трансфер состоится, и Нони Мадуэке засунет обратно весь этот негатив в глотки этих самозванцев. Что бы ни случилось, удачи Нони", — пишет Фердинанд в социальной сети.