Агент Байындыра посетил базу "Юнайтед"

Агент голкипера Алтая Байындыра посетил тренировочную базу "Манчестер Юнайтед", чтобы обсудить будущее своего клиента в клубе.

Несмотря на нестабильную форму первого номера "Юнайтед" Андре Онана, Байындыр сыграл лишь 10 матчей за "Юнайтед" в минувшем сезоне с учетом всех соревнований.



Байындыр так и не получил полноценного шанса стать первым номером "Юнайтед", и ранее пресса уже сообщала, что 27-летний турок может уйти от "красных дьяволов" ради регулярной игровой практики.



По информации Daily Mirror, на текущей неделе агент Байындыра специально приезжал в Каррингтон, чтобы уточнить планы главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима на своего клиента.



Однако прямо сейчас "Юнайтед" не готов отпустить Байындыра, потому что упомянутый Онана получил травму задней поверхности бедра и теперь пропустит несколько недель.