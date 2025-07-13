МЮ заработал 6-8 млн. фунтов с перехода Эланги в "Ньюкасл"

"Манчестер Юнайтед" заработал 6-8 миллионов фунтов с трансфера своего бывшего вингера Энтони Эланги из "Ноттингем Форест" в "Ньюкасл".

В минувшую пятницу "Ньюкасл" подтвердил приобретение 23-летнего Эланги у "Форест" за 55 миллионов фунтов, включая 3 млн. фунтов в виде бонусов.



Когда два года назад "Юнайтед" продавал Элангу в "Форест" за 15 млн. фунтов, то получил право на долю от последующей перепродажи игрока сборной Швеции "лесниками".



По информации Sky Sports, эта доля составляет 15-20% от чистой прибыли "Форест", а значит "Юнайтед" положено около 6-8 млн. фунтов.



Примечательно, что это самое крупное поступление средств в казну "Юнайтед" этим летом, потому что с продажей собственных игроков у "красных дьяволов" пока ничего не ладится.