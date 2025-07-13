Энди Кэрролл перешел в клуб из шестого дивизиона

Бывший нападающий "Ньюкасла", "Ливерпуля" и "Вест Хэма" Энди Кэрролл обрел новый клуб, присоединившись к "Дагенем энд Редбридж" из шестого английского дивизиона.

Минувший сезон Кэрролл отыграл за "Бордо" из четвертого французского дивизиона, где забил 11 голов в 21 матче, однако этим летом Энди решил перебраться поближе к своим детям.



Поэтому Кэрролл подписал трехлетний контракт с "Дагенем энд Редбридж", который в этот же день был поглощен группой частных инвесторов из Катара.



По информации Sky Sports, 36-летний англичанин также получил свою долю акций в "Дагенем энд Редбридж", что делает его, возможно, первым в английском футболе играющим совладельцем.



За свою карьеру Кэрролл забил 54 гола в 248 матчах Премьер-Лиги за три различных клуба. В футболке сборной Англии Энди провел девять поединков, дважды отличившись.