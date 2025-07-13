Энди Кэрролл перешел в клуб из шестого дивизиона

Энди Кэрролл Бывший нападающий "Ньюкасла", "Ливерпуля" и "Вест Хэма" Энди Кэрролл обрел новый клуб, присоединившись к "Дагенем энд Редбридж" из шестого английского дивизиона.

Минувший сезон Кэрролл отыграл за "Бордо" из четвертого французского дивизиона, где забил 11 голов в 21 матче, однако этим летом Энди решил перебраться поближе к своим детям.

Поэтому Кэрролл подписал трехлетний контракт с "Дагенем энд Редбридж", который в этот же день был поглощен группой частных инвесторов из Катара.

По информации Sky Sports, 36-летний англичанин также получил свою долю акций в "Дагенем энд Редбридж", что делает его, возможно, первым в английском футболе играющим совладельцем.

За свою карьеру Кэрролл забил 54 гола в 248 матчах Премьер-Лиги за три различных клуба. В футболке сборной Англии Энди провел девять поединков, дважды отличившись.




Метки Бордо, Дагенем энд Редбридж, Кэрролл, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1543

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Последние комментарии:




  1. sparky 13.07.2025 10:04 # sparky
    Красавчик! Деньги есть, слава есть. Теперь живи в своё удовольствие! До пенсии точно хватит.)))

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  2. apl-nash 13.07.2025 09:09 # apl-nash
    Легенда), "первый в английском футболе"!

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  3. wengerrrro 13.07.2025 08:16 # wengerrrro
    54 гола в 248 матчах))
    один из тех ушлепков, трансфер которого начал взрывать рынок

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  4. puhovik-vengera 13.07.2025 07:14 # puhovik-vengera
    Клуб настолько нищий, что фоткали на айфон 4s

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