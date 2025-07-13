Энди Кэрролл перешел в клуб из шестого дивизиона
Бывший нападающий "Ньюкасла", "Ливерпуля" и "Вест Хэма" Энди Кэрролл обрел новый клуб, присоединившись к "Дагенем энд Редбридж" из шестого английского дивизиона.
Минувший сезон Кэрролл отыграл за "Бордо" из четвертого французского дивизиона, где забил 11 голов в 21 матче, однако этим летом Энди решил перебраться поближе к своим детям.
Поэтому Кэрролл подписал трехлетний контракт с "Дагенем энд Редбридж", который в этот же день был поглощен группой частных инвесторов из Катара.
По информации Sky Sports, 36-летний англичанин также получил свою долю акций в "Дагенем энд Редбридж", что делает его, возможно, первым в английском футболе играющим совладельцем.
За свою карьеру Кэрролл забил 54 гола в 248 матчах Премьер-Лиги за три различных клуба. В футболке сборной Англии Энди провел девять поединков, дважды отличившись.
13.07.2025 07:00
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Красавчик! Деньги есть, слава есть. Теперь живи в своё удовольствие! До пенсии точно хватит.)))
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Легенда), "первый в английском футболе"!
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54 гола в 248 матчах))
один из тех ушлепков, трансфер которого начал взрывать рынок
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Клуб настолько нищий, что фоткали на айфон 4s
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