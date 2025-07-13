Анонс финала клубного Чемпионата Мира
В воскресенье вечером "Челси" и французский ПСЖ определят первого победителя клубного Чемпионата Мира по новому формату.
"Челси" и ПСЖ попали на экспериментальный турнир ФИФА благодаря победе в Лиге Чемпионов — в 2021 и 2025 годах, соответственно.
На пути к финалу в Нью-Джерси "Челси" и ПСЖ потерпели по одному поражению на групповом этапе от команд из Бразилии, остальные матчи выиграв.
В 1/4 финала "Челси" одолел "Флуминенсе" благодаря дублю Жоао Педро, тогда как "Реал" сутки спустя огорчил "Реал" четырьмя безответными голами.
В сезоне 2024/25 "Челси" выиграл Лигу Конференций, а ПСЖ сопутствовал успех в Лиге 1, Кубке Франции и Лиге Чемпионов.
ПСЖ выиграл все пять своих последних матчей в плей-офф каких-либо турниров с общим счетом 18:0, включая 10:0 в трех последних поединках на клубном Чемпионате Мира.
Предыдущий раз "Челси" пересекался с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2015/16, уступив по сумме двух матчей 2:4.
"Челси" выиграл все пять своих последних финалов (не считая Суперкубки Европы), и эта серия длится с 2013 года.
В этом розыгрыше клубного Чемпионата Мира ПСЖ забил 10 голов до перерыва — только у "Баварии" больше (11).
В этом розыгрыше клубного Чемпионата Мира "Челси" еще не пропускал до перерыва.
10 последних голов "Челси" на клубном Чемпионате Мира (не считая автоголы) были забиты девятью различными игроками — только Жоао Педро удалось отличиться более раза.
Главная интрига относительно состава "Челси" заключается в том, успеет ли полузащитник Мойсес Кайседо залечить свою лодыжку, которую он повредил в концовке полуфинального матча против "Палмейраса". Ожидается, что Жоао Педро останется в нападении. Рис Джеймс претендует на возвращение в старт.
Клубный Чемпионат Мира. Финал
"Челси" (Англия) — ПСЖ (Франция)
Нью-Джерси. Стадион "Метлайф". 22:00 Прогноз Онлайн-трансляция
13.07.2025 06:00
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Последние комментарии:
Когда охранник открывает ебало, Челси сосёт. Хорошие новости для ПСЖ.
(ответить)
Я хочу трансферов, братишки. Чота ломочка уже
При том даже трансферы на выход подходят, ощинь нраицца как бизнескарит грандслэмси.
(ответить)
Далбоеб на Мемфисе все еще думает, что это ру сайт, еблан он Германии зареган
(ответить)
ЗА Челси!!!
(ответить)
В испании мигранты решили с местными гишпанцами на ножах помахаться, забавно наблюдать за нациналкуколдизмом европейским
(ответить)
Изи победа для денежного мешка. Скриньте!
(ответить)
Сегодня ГРАНД-ПРОЕБАЛЬСИ натянет парижских шлюх на свой длинный хуй
К сожалению, слишком изи для челси
(ответить)
Смотрю нарезки Тихановского и пониманию, что у белорусов icq выше, чем у украинцев.Тихановскому бомджу ведь не поверили.
Вроде живут люди в одних условиях, почему у украинцев такие проблемы с icq?
(ответить)
я люблю Челси
(ответить)
Ни один матч кчм не смотрел, считаю это рофлотуриком конкретно сейчас! Понимаю фанатов команд которые играют, мэйби я бы тоже смотрел если бы Тоттенхэм там был, но нейтральный болельщик который смотрит этот товарняк совсем еб1анулся кукухой.
(ответить)
ЕРЖААААААН
ДАЙ ПРОГНОЗ НА ФИНАЛ, ХУЕСОС!!!!!!!
(ответить)
https://postimg.cc/c607KHYh
слева - альфасамец, доминатор, икона стиля, плейбой, филантроп
справа - лох вонючий
(ответить)
"Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" находятся среди клубов, проявляющих интерес к нападающему "Челси" Николасу Джексону.
Источник: https://fapl.ru/posts/115961/
фатимуля?
(ответить)
футбольный клуб "Челси" - это любовь до гроба.
(ответить)
Не знаю чо и сказать, братишки.
Очень сложный матч нас ждет. Хоть псж и не непобедимая машина и в сезоне они вестимо не меньше челси проиграли матчей, но в данный момент они в ебейшей форме... Надеемся на хорошую упорную игру
А так челси хоть и выигрывал кчм ранее, но давайте будем честны, там и трофей другой был, и сам контекст турнира... Сейчас ето просто выглядит как фиксация статуса грандслэм команды. Просто посмотрите на этот трофей, красота жи есь!
Не знаю как, но он должен быть в музее Челси!
Работайте, братья!!!
(ответить)
Алга Челсей!
(ответить)
"Челси" выиграл все пять своих последних финалов (не считая Суперкубки Европы), и эта серия длится с 2013 года.
Источник: https://fapl.ru/posts/115954/?c=1
Что за машина!
(ответить)
Братья, императоры, есть ещё составчик, с ДЖОКЕРОМ от Марески:
-----------------Санчез--------------------
Джеймс---Тосин---Колвил---Кукурелья
-----------------Кайседо--------------------
---------САНТОС-----------ЕНЦО----------
Палмер-----------Педро-----------Нету
(ответить)
Местные фанаты щупси это не иначе клуб анонимных фантазёров с садомазохическим уклоном.
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Состав ФК Шерсти, которая, вооружённая лупами, будет своими лицевыми залупами в 4к искать полупустые фанатские сектора за воротами:
-------------------------------Сосич--------------------------
--Оральный Защитник---Гусейнович---Мурад---Яночка--
---Пиздалеро---Писькорский---Отчим---Эскимос---------
------------------Таджик-Кейта----Бушвачка----------------
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