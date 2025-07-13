Анонс финала клубного Чемпионата Мира

Клубный Чемпионат Мира В воскресенье вечером "Челси" и французский ПСЖ определят первого победителя клубного Чемпионата Мира по новому формату.

"Челси" и ПСЖ попали на экспериментальный турнир ФИФА благодаря победе в Лиге Чемпионов — в 2021 и 2025 годах, соответственно.

На пути к финалу в Нью-Джерси "Челси" и ПСЖ потерпели по одному поражению на групповом этапе от команд из Бразилии, остальные матчи выиграв.

В 1/4 финала "Челси" одолел "Флуминенсе" благодаря дублю Жоао Педро, тогда как "Реал" сутки спустя огорчил "Реал" четырьмя безответными голами.

В сезоне 2024/25 "Челси" выиграл Лигу Конференций, а ПСЖ сопутствовал успех в Лиге 1, Кубке Франции и Лиге Чемпионов.

ПСЖ выиграл все пять своих последних матчей в плей-офф каких-либо турниров с общим счетом 18:0, включая 10:0 в трех последних поединках на клубном Чемпионате Мира.

Предыдущий раз "Челси" пересекался с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2015/16, уступив по сумме двух матчей 2:4.

"Челси" выиграл все пять своих последних финалов (не считая Суперкубки Европы), и эта серия длится с 2013 года.

В этом розыгрыше клубного Чемпионата Мира ПСЖ забил 10 голов до перерыва — только у "Баварии" больше (11).

В этом розыгрыше клубного Чемпионата Мира "Челси" еще не пропускал до перерыва.

10 последних голов "Челси" на клубном Чемпионате Мира (не считая автоголы) были забиты девятью различными игроками — только Жоао Педро удалось отличиться более раза.

Главная интрига относительно состава "Челси" заключается в том, успеет ли полузащитник Мойсес Кайседо залечить свою лодыжку, которую он повредил в концовке полуфинального матча против "Палмейраса". Ожидается, что Жоао Педро останется в нападении. Рис Джеймс претендует на возвращение в старт.

Клубный Чемпионат Мира. Финал
"Челси" (Англия) — ПСЖ (Франция)
Нью-Джерси. Стадион "Метлайф". 22:00 Прогноз Онлайн-трансляция




Метки анонс матча, клубный Чемпионат Мира, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2025 06:00

Количество просмотров Просмотров: 2275

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Последние комментарии:




  1. ohrannik 13.07.2025 15:01 # ohrannik
    Когда охранник открывает ебало, Челси сосёт. Хорошие новости для ПСЖ.

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  2. thegodfather 13.07.2025 14:56 # thegodfather
    Я хочу трансферов, братишки. Чота ломочка уже
    При том даже трансферы на выход подходят, ощинь нраицца как бизнескарит грандслэмси.

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  3. vagifspurs 13.07.2025 14:51 # vagifspurs
    Далбоеб на Мемфисе все еще думает, что это ру сайт, еблан он Германии зареган

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  4. skydreams 13.07.2025 14:49 # skydreams
    ЗА Челси!!!

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  5. memfis63 13.07.2025 14:44 # memfis63
    В испании мигранты решили с местными гишпанцами на ножах помахаться, забавно наблюдать за нациналкуколдизмом европейским

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  6. halamadrid94 13.07.2025 14:33 # halamadrid94
    Изи победа для денежного мешка. Скриньте!

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  7. mafia 13.07.2025 14:28 # mafia
    Сегодня ГРАНД-ПРОЕБАЛЬСИ натянет парижских шлюх на свой длинный хуй

    К сожалению, слишком изи для челси

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  8. memfis63 13.07.2025 14:11 # memfis63
    Смотрю нарезки Тихановского и пониманию, что у белорусов icq выше, чем у украинцев.Тихановскому бомджу ведь не поверили.

    Вроде живут люди в одних условиях, почему у украинцев такие проблемы с icq?

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  9. bembo 13.07.2025 14:06 # bembo
    я люблю Челси

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  10. vagifspurs 13.07.2025 13:57 # vagifspurs
    Ни один матч кчм не смотрел, считаю это рофлотуриком конкретно сейчас! Понимаю фанатов команд которые играют, мэйби я бы тоже смотрел если бы Тоттенхэм там был, но нейтральный болельщик который смотрит этот товарняк совсем еб1анулся кукухой.

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  11. bembo 13.07.2025 13:42 # bembo
    ЕРЖААААААН
    ДАЙ ПРОГНОЗ НА ФИНАЛ, ХУЕСОС!!!!!!!

    (ответить)

  12. sean-dyche18plus 13.07.2025 13:35 # sean-dyche18plus
    https://postimg.cc/c607KHYh

    слева - альфасамец, доминатор, икона стиля, плейбой, филантроп

    справа - лох вонючий

    (ответить)

  13. bembo 13.07.2025 13:04 # bembo
    "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" находятся среди клубов, проявляющих интерес к нападающему "Челси" Николасу Джексону.

    Источник: https://fapl.ru/posts/115961/

    фатимуля?

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  14. sean-dyche18plus 13.07.2025 12:43 # sean-dyche18plus
    футбольный клуб "Челси" - это любовь до гроба.

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  15. thegodfather 13.07.2025 12:03 # thegodfather
    Не знаю чо и сказать, братишки.
    Очень сложный матч нас ждет. Хоть псж и не непобедимая машина и в сезоне они вестимо не меньше челси проиграли матчей, но в данный момент они в ебейшей форме... Надеемся на хорошую упорную игру


    А так челси хоть и выигрывал кчм ранее, но давайте будем честны, там и трофей другой был, и сам контекст турнира... Сейчас ето просто выглядит как фиксация статуса грандслэм команды. Просто посмотрите на этот трофей, красота жи есь!
    Не знаю как, но он должен быть в музее Челси!
    Работайте, братья!!!

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  16. chelsea-69 13.07.2025 11:28 # chelsea-69
    Алга Челсей!

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  17. zheka000000 13.07.2025 11:24 # zheka000000
    "Челси" выиграл все пять своих последних финалов (не считая Суперкубки Европы), и эта серия длится с 2013 года.

    Источник: https://fapl.ru/posts/115954/?c=1


    Что за машина!

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  18. sellman 13.07.2025 11:19 # sellman
    Братья, императоры, есть ещё составчик, с ДЖОКЕРОМ от Марески:

    -----------------Санчез--------------------
    Джеймс---Тосин---Колвил---Кукурелья
    -----------------Кайседо--------------------
    ---------САНТОС-----------ЕНЦО----------
    Палмер-----------Педро-----------Нету

    (ответить)

  19. superperez101 13.07.2025 10:41 # superperez101
    Местные фанаты щупси это не иначе клуб анонимных фантазёров с садомазохическим уклоном.

    (ответить)

  20. hachidlo 13.07.2025 10:40 # hachidlo
    Состав ФК Шерсти, которая, вооружённая лупами, будет своими лицевыми залупами в 4к искать полупустые фанатские сектора за воротами:

    -------------------------------Сосич--------------------------
    --Оральный Защитник---Гусейнович---Мурад---Яночка--
    ---Пиздалеро---Писькорский---Отчим---Эскимос---------
    ------------------Таджик-Кейта----Бушвачка----------------

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