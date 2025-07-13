Анонс финала клубного Чемпионата Мира

В воскресенье вечером "Челси" и французский ПСЖ определят первого победителя клубного Чемпионата Мира по новому формату.

"Челси" и ПСЖ попали на экспериментальный турнир ФИФА благодаря победе в Лиге Чемпионов — в 2021 и 2025 годах, соответственно.



На пути к финалу в Нью-Джерси "Челси" и ПСЖ потерпели по одному поражению на групповом этапе от команд из Бразилии, остальные матчи выиграв.



В 1/4 финала "Челси" одолел "Флуминенсе" благодаря дублю Жоао Педро, тогда как "Реал" сутки спустя огорчил "Реал" четырьмя безответными голами.



В сезоне 2024/25 "Челси" выиграл Лигу Конференций, а ПСЖ сопутствовал успех в Лиге 1, Кубке Франции и Лиге Чемпионов.



ПСЖ выиграл все пять своих последних матчей в плей-офф каких-либо турниров с общим счетом 18:0, включая 10:0 в трех последних поединках на клубном Чемпионате Мира.



Предыдущий раз "Челси" пересекался с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2015/16, уступив по сумме двух матчей 2:4.



"Челси" выиграл все пять своих последних финалов (не считая Суперкубки Европы), и эта серия длится с 2013 года.



В этом розыгрыше клубного Чемпионата Мира ПСЖ забил 10 голов до перерыва — только у "Баварии" больше (11).



В этом розыгрыше клубного Чемпионата Мира "Челси" еще не пропускал до перерыва.



10 последних голов "Челси" на клубном Чемпионате Мира (не считая автоголы) были забиты девятью различными игроками — только Жоао Педро удалось отличиться более раза.



Главная интрига относительно состава "Челси" заключается в том, успеет ли полузащитник Мойсес Кайседо залечить свою лодыжку, которую он повредил в концовке полуфинального матча против "Палмейраса". Ожидается, что Жоао Педро останется в нападении. Рис Джеймс претендует на возвращение в старт.



Клубный Чемпионат Мира. Финал

"Челси" (Англия) — ПСЖ (Франция)

Нью-Джерси. Стадион "Метлайф". 22:00 Прогноз Онлайн-трансляция