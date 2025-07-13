Рэшфорд обсудит свой уход из "Юнайтед"

На предстоящей неделе нападающий Маркус Рэшфорд и его представители проведут встречу с руководством "Манчестер Юнайтед", чтобы обсудить условия расставания.

Вернувшись из аренды в "Астон Вилле", Рэшфорд обнаружил, что у него по-прежнему нет будущего в "Юнайтед". Родной клуб даже забрал у Маркуса 10-й номер, который теперь принадлежит новичку Матеусу Кунье, и заставил тренироваться отдельно от первой команды.



В данный момент у Рэшфорда остается еще три года по роскошному контракту с зарплатой в 375,000 фунтов в неделю, и Маркус готов на определенные компромиссы ради перехода в другой клуб.



Как сообщает Daily Mirror, в ближайшие дни представители Рэшфорда постараются согласовать условия, на которых "Юнайтед" готов отпустить 27-летнего англичанина, будь то аренда или постоянный трансфер.



Наиболее вероятным направлением для Рэшфорда выглядит "Барселона", которая обратила свой взор на Маркуса после неудачных попыток заполучить Луиса Диаса и Нико Уильямса, однако каталонский клуб находится в непростом финансовом положении.