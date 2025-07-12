Президент "Спортинга" предупредил "Арсенал" насчет Дьекереша
Президент лиссабонского "Спортинга" Фредерику Варандаш предупредил "Арсенал", что нападающий Виктор Дьекереш уйдет только по справедливой рыночной цене.
Из-за неопределенности со своим будущим Дьекерешу было разрешено отложить свое возвращение из отпуска до субботы, но в субботу Виктор так и не приступил к тренировкам со "Спортингом".
По словам Варандаша, этим бойкотом Дьекереш только усложняет свое положение. 27-летнему шведу уже грозит серьезное дисциплинарное наказание.
"Мы спокойны. Все может разрешиться с закрытием трансферного окна, внушительным штрафом и извинением перед коллективом".
"Если они ("Арсенал") не хотят платить справедливую рыночную цену за Виктора, то нам будет очень комфортно с этим в следующие три года".
"Если гении, которые избрали эту стратегию, думают, что так они окажут давление на меня и заставят меня отпустить его, то они не только полностью заблуждаются, но и усложняют уход игрока".
"Интересы клуба превыше любого из игроков. Кем бы он ни был", — цитирует Варандаша Sky Sports.
12.07.2025 23:00
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Можно было конеш послать их нахуй и болельщикам сказать что не нашлось 5 лямов на Витяню, но не после того как чурку ебаную из щельси за оверпрайс оформили)
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"Интересы клуба превыше любого из игроков. Кем бы он ни был", — цитирует Варандаша Sky Sports.
хахаха, единственный, кто произнёс это вслух
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