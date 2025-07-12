Президент "Спортинга" предупредил "Арсенал" насчет Дьекереша

Виктор Дьекереш Президент лиссабонского "Спортинга" Фредерику Варандаш предупредил "Арсенал", что нападающий Виктор Дьекереш уйдет только по справедливой рыночной цене.

Из-за неопределенности со своим будущим Дьекерешу было разрешено отложить свое возвращение из отпуска до субботы, но в субботу Виктор так и не приступил к тренировкам со "Спортингом".

По словам Варандаша, этим бойкотом Дьекереш только усложняет свое положение. 27-летнему шведу уже грозит серьезное дисциплинарное наказание.

"Мы спокойны. Все может разрешиться с закрытием трансферного окна, внушительным штрафом и извинением перед коллективом".

"Если они ("Арсенал") не хотят платить справедливую рыночную цену за Виктора, то нам будет очень комфортно с этим в следующие три года".

"Если гении, которые избрали эту стратегию, думают, что так они окажут давление на меня и заставят меня отпустить его, то они не только полностью заблуждаются, но и усложняют уход игрока".

"Интересы клуба превыше любого из игроков. Кем бы он ни был", — цитирует Варандаша Sky Sports.




Метки Арсенал, Дьекереш, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2025 23:00

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  1. redwhitegun 12.07.2025 23:28 # redwhitegun
    Можно было конеш послать их нахуй и болельщикам сказать что не нашлось 5 лямов на Витяню, но не после того как чурку ебаную из щельси за оверпрайс оформили)

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  2. makeewadim 12.07.2025 23:08 # makeewadim
    "Интересы клуба превыше любого из игроков. Кем бы он ни был", — цитирует Варандаша Sky Sports.

    хахаха, единственный, кто произнёс это вслух

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