Президент "Спортинга" предупредил "Арсенал" насчет Дьекереша

Президент лиссабонского "Спортинга" Фредерику Варандаш предупредил "Арсенал", что нападающий Виктор Дьекереш уйдет только по справедливой рыночной цене.

Из-за неопределенности со своим будущим Дьекерешу было разрешено отложить свое возвращение из отпуска до субботы, но в субботу Виктор так и не приступил к тренировкам со "Спортингом".



По словам Варандаша, этим бойкотом Дьекереш только усложняет свое положение. 27-летнему шведу уже грозит серьезное дисциплинарное наказание.



"Мы спокойны. Все может разрешиться с закрытием трансферного окна, внушительным штрафом и извинением перед коллективом".



"Если они ("Арсенал") не хотят платить справедливую рыночную цену за Виктора, то нам будет очень комфортно с этим в следующие три года".



"Если гении, которые избрали эту стратегию, думают, что так они окажут давление на меня и заставят меня отпустить его, то они не только полностью заблуждаются, но и усложняют уход игрока".



"Интересы клуба превыше любого из игроков. Кем бы он ни был", — цитирует Варандаша Sky Sports.