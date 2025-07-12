Мареска: "Кто сказал, что нам придется страдать против ПСЖ?"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска отверг предположения о том, что его команде придется страдать против французского ПСЖ в финале клубного Чемпионата Мира.
Уже в воскресенье "Челси" сразится с ПСЖ в Нью-Джерси, чтобы определить первого победителя в турнире ФИФА нового формата.
И хотя ПСЖ считается большим фаворитом финала, Мареска не думает, что предстоящий матч будет мучением для "синих".
"Кто сказал, что нам придется страдать? Посмотрим через пару дней. Конечно, у них команда топ-уровня, лучшая команда в мире".
"Но каждый матч отличается. Мы постараемся изо всех сил, чтобы сыграть хороший матч".
"Я согласен с большинством людей о том, что ПСЖ — лучшая команда в Европе и в мире. Они показывают это. Мы испытываем максимальное уважение к ним. Я действительно наслаждаюсь, наблюдая за их игрой, но мы здесь для того, чтобы постараться изо всех сил и выиграть финал".
"Конечно, ПСЖ и их тренер Луис Энрике являются примером не только для меня, но для каждого, кто любит футбол. В то же время, думаю, своим стилем в этом сезоне мы показали, как мы хотим делать вещи на поле и за его пределами", — цитирует Мареску Sky Sports.
12.07.2025 22:00
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Все закончится для Челси в первые 20 минут, пропустят 2-3 мяча...
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Я сказал... Это же правда.
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