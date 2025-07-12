"Челси" продал Амугу в "Страсбур"

"Челси" объявил о продаже полузащитника Матиса Амугу во французский "Страсбур".

Амугу только в феврале присоединился к "Челси" из "Сент-Этьена" по сделке стоимостью 12 миллионов фунтов.



С тех пор Амугу сыграл лишь один матч в Премьер-Лиге, появившись на замену против "Саутгемптона", а также помог "Челси" завоевать трофей Лиги Конференций.



Теперь пути Амугу и "Челси" расходятся, потому что "синие" решили продать 19-летнего француза в свой родственный клуб "Страсбур". Сумма сделки держится в секрете.



Если верить журналисту Фабрицио Романо, "Челси" сохранил за собой право обратного выкупа Амугу.