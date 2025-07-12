"Челси" продал Амугу в "Страсбур"
"Челси" объявил о продаже полузащитника Матиса Амугу во французский "Страсбур".
Амугу только в феврале присоединился к "Челси" из "Сент-Этьена" по сделке стоимостью 12 миллионов фунтов.
С тех пор Амугу сыграл лишь один матч в Премьер-Лиге, появившись на замену против "Саутгемптона", а также помог "Челси" завоевать трофей Лиги Конференций.
Теперь пути Амугу и "Челси" расходятся, потому что "синие" решили продать 19-летнего француза в свой родственный клуб "Страсбур". Сумма сделки держится в секрете.
Если верить журналисту Фабрицио Романо, "Челси" сохранил за собой право обратного выкупа Амугу.
12.07.2025 21:00
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Последние комментарии:
как же Челси всё круто и красиво делает. ахуй
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Когда Амугу станет пенсионером. то он скажет внукам - Когда я играл в Челсии... Но ему никто не поверит )
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что за бизнескарси...
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фу блять, во что превратился футбольный клуб...
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