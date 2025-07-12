"Челси" продал Амугу в "Страсбур"

Матис Амугу "Челси" объявил о продаже полузащитника Матиса Амугу во французский "Страсбур".

Амугу только в феврале присоединился к "Челси" из "Сент-Этьена" по сделке стоимостью 12 миллионов фунтов.

С тех пор Амугу сыграл лишь один матч в Премьер-Лиге, появившись на замену против "Саутгемптона", а также помог "Челси" завоевать трофей Лиги Конференций.

Теперь пути Амугу и "Челси" расходятся, потому что "синие" решили продать 19-летнего француза в свой родственный клуб "Страсбур". Сумма сделки держится в секрете.

Если верить журналисту Фабрицио Романо, "Челси" сохранил за собой право обратного выкупа Амугу.




Метки Амугу, Страсбур, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2025 21:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 12.07.2025 22:19 # skydreams
    как же Челси всё круто и красиво делает. ахуй

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  2. zaeba1l 12.07.2025 22:09 # zaeba1l
    Когда Амугу станет пенсионером. то он скажет внукам - Когда я играл в Челсии... Но ему никто не поверит )

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  3. puhovik-vengera 12.07.2025 21:31 # puhovik-vengera
    что за бизнескарси...

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  4. kapitoxa 12.07.2025 21:20 # kapitoxa
    фу блять, во что превратился футбольный клуб...

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