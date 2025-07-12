"Ньюкасл" возобновил интерес к Экитике

"Ньюкасл" возобновил свой интерес к нападающему немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

Ранее в июле "Ньюкасл" проиграл борьбу за Жоао Педро, который ушел из "Брайтона" в "Челси" за 60 миллионов фунтов.



По информации The Telegraph, "Ньюкасл" по-прежнему надеется обзавестись новым нападающим этим летом и сейчас вернулся к варианту с Экитике.



Утверждается, что "Ньюкасл" уже установил контакт с представителями Экитике и теперь надеется договориться с "Айнтрахтом" о компенсации за 23-летнего француза.



Контракт Экитике предусматривает отступные в 86 миллионов фунтов, однако "Ньюкасл" почти наверняка не будет платить так много.



В минувшем сезоне Экитике забил 22 гола и отдал 12 результативных передач во всех соревнованиях, что помогло "Айнтрахту" пробиться в Лигу Чемпионов.