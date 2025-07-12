Грилиш признался в любви к "Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш признался в любви к клубу с "Этихад".

После двух свои невыразительных сезонов Грилиш получил возможность подыскать новый клуб, не поехав с "Сити" на клубный Чемпионат Мира.



Однако во время концерта Oasis в пятницу 29-летний англичанин сделал намек на то, что останется в "Сити", пускай даже в качестве игрока скамейки.



"Знаете что? Я люблю "Сити" больше, чем что-либо".



"А знаете, что я люблю еще больше? Фанатов "Сити". Они — лучшие фанаты в мире", — цитирует Грилиша Daily Mail.