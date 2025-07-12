Грилиш признался в любви к "Сити"
Вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш признался в любви к клубу с "Этихад".
После двух свои невыразительных сезонов Грилиш получил возможность подыскать новый клуб, не поехав с "Сити" на клубный Чемпионат Мира.
Однако во время концерта Oasis в пятницу 29-летний англичанин сделал намек на то, что останется в "Сити", пускай даже в качестве игрока скамейки.
"Знаете что? Я люблю "Сити" больше, чем что-либо".
"А знаете, что я люблю еще больше? Фанатов "Сити". Они — лучшие фанаты в мире", — цитирует Грилиша Daily Mail.
12.07.2025 19:00
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У Сити наверное самые тихие и безразличные фанаты среди всех топ-клубов. В принципе, другого от английского футбола трудно ожидать, когда федерация планомерно уже более 30 лет уничтожает фанатские движения. По сути остались Энфилд и Сент-Джеймс Парк, где еще чувствется какое-то велчие прошлых времен. В 90-ых Траффорд и Хайбери имели кайфовую атомсферсу, но потом все улетучелось... У Форест еще клевая атмосфера, но боюсь это из-за новизны ощущений в АПЛ. Мне иногда стыдно смотерть на английских болельщиков, когда какие-нибудь чмошные лягушатники из середняков умывают по болению лидеров АПЛ. Увы, но Британия давно уже стала островом Долб...ебов!
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Человек любит жизнь,как она есть,пусть так и будет,тем более она скоротечна!!!
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После литра пива люди всё любят
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За 300 к в неделю любому клубу можно признаться
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