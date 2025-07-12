Онана пропустит предсезонную подготовку с "Юнайтед"

Андре Онана Голкипер Андре Онана пропустит предсезонную подготовку с "Манчестер Юнайтед" из-за травмы задней поверхности бедра.

Как сообщает The Telegraph, проблемы с бедром возникли у Онана спустя считанные дни после возвращения на базу "Юнайтед" в Каррингтоне.

Вердикт докторов гласит, что восстановление Онана займет от шести до восьми недель, что ставит под вопрос готовность 29-летнего камерунца к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала" 17 августа.

Конечно, теперь о продаже Онана не может быть и речи, но "Юнайтед" все еще может попытаться пригласить нового голкипера до старта сезона.




Метки Манчестер Юнайтед, Онана, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2025 17:00

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