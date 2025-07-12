Кэмпбелл требует от "Арсенала" объяснений насчет Мадуэке

Легенда "Арсенала" Сол Кэмпбелл потребовал от своего клуба объяснений насчет намерения приобрести вингера "Челси" Нони Мадуэке.

Не сумев реанимировать Рахима Стерлинга за сезон аренды, сейчас главный тренер "Арсенала" Микель Артета собирается пригласить другого вингера "Челси" в лице Мадуэке, за которого "канониры" готовы заплатить 52 миллиона фунтов.



Новость о близости трансфера Мадуэке вызвала неоднозначную реакцию среди фанатов "Арсенала", и у Кэмпбелла тоже есть большие вопросы.



"Я видел его игру, и он очень динамичный и напористый игрок, который может создать проблемы, когда оказывается у чужой штрафной".



"Думаю, большинство людей думают: "А нужен ли он нам?" Он — классный игрок, но я думаю, клуб должен объяснить, почему мы приглашаем определенных игроков и как это вписывается в нашу игровую систему".



"Важно объяснить это игрокам и фанатам", — сообщил Кэмпбелл Metro.