Кэмпбелл требует от "Арсенала" объяснений насчет Мадуэке
Легенда "Арсенала" Сол Кэмпбелл потребовал от своего клуба объяснений насчет намерения приобрести вингера "Челси" Нони Мадуэке.
Не сумев реанимировать Рахима Стерлинга за сезон аренды, сейчас главный тренер "Арсенала" Микель Артета собирается пригласить другого вингера "Челси" в лице Мадуэке, за которого "канониры" готовы заплатить 52 миллиона фунтов.
Новость о близости трансфера Мадуэке вызвала неоднозначную реакцию среди фанатов "Арсенала", и у Кэмпбелла тоже есть большие вопросы.
"Я видел его игру, и он очень динамичный и напористый игрок, который может создать проблемы, когда оказывается у чужой штрафной".
"Думаю, большинство людей думают: "А нужен ли он нам?" Он — классный игрок, но я думаю, клуб должен объяснить, почему мы приглашаем определенных игроков и как это вписывается в нашу игровую систему".
"Важно объяснить это игрокам и фанатам", — сообщил Кэмпбелл Metro.
12.07.2025 16:00
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Последние комментарии:
А кто такой нахой этот Камбала?Владелец калониров?Нет! Тогда идёт он нахой.Noni Madueke HERE WE GO❤️‼️ #madueke #arsenal )))))))))))))))))))))
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Не очень пойму Канонипюров... чего они плачут насчет Мадуэке? Хороший игрок, молодой, техничный голы забивает. НЮ был ранее не прочь купить его и др клубы. Я даже не прочь его оставить и дальше прокачивать его но Мареске виднее.
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Ахахах, вот это развелось "экспертов". Клуб кому-то что-то должен объяснять. Как говорил один не безызвестный человек: ваши ожидания- ваши проблемы.
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