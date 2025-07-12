Джеймсу все равно, что ПСЖ называют фаворитом финала клубного Чемпионата Мира

Капитан "Челси" Рис Джеймс заявил, что его ничуть не напрягает статус французского ПСЖ как явного фаворита финала клубного Чемпионата Мира.

В ближайшее воскресенье "Челси" сойдется лицом к лицу ПСЖ, набравшим устрашающую форму в этом календарном году.



Однако опыт подсказывает Джеймсу, что это еще ничего не значит, и Рис обещает, что "Челси" будет стремиться к победе.



"Это матч супервысокого уровня. По текущей форме они являются одной из лучших команд в мире. Они являются явным фаворитом".



"Но я бывал в финалах, где мы, будучи фаворитами, не добивались успеха, так что это не имеет большого значения для меня. Если честно, мне все равно от того, что каждый отдает предпочтение нашему сопернику".



"ПСЖ победил все английские команды, и у них удивительная команда, но мы сами обладаем удивительной командой и уже удивили многих людей".



"Мы проделали большой путь относительно того, с чего начинали. Мы готовимся правильным образом и выйдем на финал, чтобы одержать победу".



"Я верю, что это будет упорный матч. Статистка, данные, фавориты и не фавориты — это ничего не значит для нашей команды", — цитирует Джеймса The Independent.