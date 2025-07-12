Муньос хочет перейти в топ-клуб

Даниэль Муньос Правый защитник "Кристал Пэлас" Даниэль Муньос заявил, что надеется уйти на повышение уже этим летом.

Муньос очень уверенно провел свой первый полный сезон за "Пэлас", завоевав с командой Оливера Гласнера Кубок Англии.

Муньос лишь в апреле заключил с "Пэлас" новый контракт, однако 29-летний колумбиец, прежде называвшийся целью "Манчестер Сити" "Челси", не собирается довольствоваться тем, что имеет.

"Я хочу играть за лучшие команды в мире, но они не разговаривали со мной напрямую. Я мечтаю и тружусь каждый день, чтобы достичь этого, и я надеюсь, это случится как можно скорее".

"Надеюсь, это случится уже в этом окно, но если нет, я очень счастлив в "Кристал Пэлас", — приводит слова Муньоса Daily Mail.




Метки Кристал Пэлас, Муньос

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 503




Поиск: