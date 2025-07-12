Переход Гиббс-Уайта в "Тоттенхэм" пока откладывается

Морган Гиббс-Уайт Переход полузащитника "Ноттингем Форест" Моргана Гиббс-Уайта в "Тоттенхэм" пока откладывается.

На текущей неделе "Тоттенхэм" активировал пункт в контракте Гиббс-Уайта о выкупе за 60 миллионов фунтов, чем вызвал возмущение "Форест".

Наличие данного пункта, а также точный размер отступных были конфиденциальными деталями, которые стороны не имели права разглашать.

По информации Sky Sports, "Форест" свернул все контакты с "Тоттенхэмом" и находит поступок своего конкурента по Премьер-Лиге незаконным.

Кроме того, Гиббс-Уайт связан контрактом и вступить в переговоры с другим клубом может только с разрешения "Форест", а "лесники" зеленого света не давали.

В данный момент неясно, сможет ли "Форест" полностью заблокировать этот трансфер, однако "лесники" уже готовят официальную жалобу в Премьер-Лигу. На "Сити Граунд" считают, что Гиббс-Уайт никуда не уходит — по крайней мере, пока.




Метки Гиббс-Уайт, Ноттингем Форест, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2025 13:00

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Последние комментарии:




  1. kapitoxa 12.07.2025 15:16 # kapitoxa
    пусть отдают петуха петухам, как мышь поехал на медобследование, сознательно нарушая все мужские договоренности

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  2. ray-black 12.07.2025 15:09 # ray-black
    Нет ни одного действительно весомого повода заблокировать этот трансфер. Какая то истерика от Маринакиса. Уверен что АПЛ пошлет его накуй.

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