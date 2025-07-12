Переход Гиббс-Уайта в "Тоттенхэм" пока откладывается

Переход полузащитника "Ноттингем Форест" Моргана Гиббс-Уайта в "Тоттенхэм" пока откладывается.

На текущей неделе "Тоттенхэм" активировал пункт в контракте Гиббс-Уайта о выкупе за 60 миллионов фунтов, чем вызвал возмущение "Форест".



Наличие данного пункта, а также точный размер отступных были конфиденциальными деталями, которые стороны не имели права разглашать.



По информации Sky Sports, "Форест" свернул все контакты с "Тоттенхэмом" и находит поступок своего конкурента по Премьер-Лиге незаконным.



Кроме того, Гиббс-Уайт связан контрактом и вступить в переговоры с другим клубом может только с разрешения "Форест", а "лесники" зеленого света не давали.



В данный момент неясно, сможет ли "Форест" полностью заблокировать этот трансфер, однако "лесники" уже готовят официальную жалобу в Премьер-Лигу. На "Сити Граунд" считают, что Гиббс-Уайт никуда не уходит — по крайней мере, пока.