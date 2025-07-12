"Тоттенхэм" надеется заключить новый контракт с Ромеро

"Тоттенхэм" надеется положить конец спекуляциям насчет будущего Кристиана Ромеро, заключив со своим ведущим защитником новый контракт.

По ходу минувшего сезона Ромеро публично раскритиковал амбиции "Тоттенхэма", после чего был вынужден извиниться. С тех пор Кристиана настойчиво связывали с уходом из лондонского клуба.



Претендентом номер один на Ромеро считался "Атлетико", однако The Athletic может подтвердить, что гранд Ла Лиги завершил свой интерес к Кристиану и обратился к альтернативным целям среди защитников.



В "Атлетико" ожидают, что теперь "Тоттенхэм" попытается заключить новый контракт с 27-летним аргентинцем, чье действующее соглашение рассчитано до 2027 года.



Новый главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк всецело рассчитывает на Ромеро и отводит Кристиану столь же важную роль, как и его предшественник Анге Постекоглу.