Колуилл: "Мы — не "Реал"

Защитник "Челси" Леви Колуилл уверен, что против его команды ПСЖ не будет так же легко, как против "Реала" в полуфинале клубного Чемпионата Мира.

ПСЖ обеспечил себе встречу с "Челси" в финале клубного Чемпионата Мира благодаря сверхуверенной победе над "Реалом" со счетом 4:0.



А чуть более месяца назад ПСЖ — причем еще увереннее (5:0) — разобрался с "Интером" в финале Лиги Чемпионов.



Колуилл понимает, почему ПСЖ называют фаворитом финала, но при этом всецело верит в успех своей команды.



"У них удивительная команда, но мы — не "Интер" или "Реал".



"Они были действительно хороши. Но "Реал" очень отличается от нас. Они не прессингуют и не играют, как мы. ПСЖ не может ожидать, что против нас матч будет таким же. Мы собираемся делать другие вещи. У нас другие игроки".



"Большинство людей в мире ожидает, что ПСЖ одержит победу, но у нас в лагере так не думают. Я помню, что еще на первой пресс-конференции на этом турнире я назвал нас победителями, и вот мы в финале".



"Это показывает, что я не лгу. Игроки обладают победным духом, и мы испытываем настоящий восторг насчет финала. Здесь нам и место. Мы уверены, что сможем выиграть матч", — цитирует Колуилла BBC.