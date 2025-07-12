Колуилл: "Мы — не "Реал"

Леви Колуилл Защитник "Челси" Леви Колуилл уверен, что против его команды ПСЖ не будет так же легко, как против "Реала" в полуфинале клубного Чемпионата Мира.

ПСЖ обеспечил себе встречу с "Челси" в финале клубного Чемпионата Мира благодаря сверхуверенной победе над "Реалом" со счетом 4:0.

А чуть более месяца назад ПСЖ — причем еще увереннее (5:0) — разобрался с "Интером" в финале Лиги Чемпионов.

Колуилл понимает, почему ПСЖ называют фаворитом финала, но при этом всецело верит в успех своей команды.

"У них удивительная команда, но мы — не "Интер" или "Реал".

"Они были действительно хороши. Но "Реал" очень отличается от нас. Они не прессингуют и не играют, как мы. ПСЖ не может ожидать, что против нас матч будет таким же. Мы собираемся делать другие вещи. У нас другие игроки".

"Большинство людей в мире ожидает, что ПСЖ одержит победу, но у нас в лагере так не думают. Я помню, что еще на первой пресс-конференции на этом турнире я назвал нас победителями, и вот мы в финале".

"Это показывает, что я не лгу. Игроки обладают победным духом, и мы испытываем настоящий восторг насчет финала. Здесь нам и место. Мы уверены, что сможем выиграть матч", — цитирует Колуилла BBC.




Метки клубный Чемпионат Мира, Колуилл, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2025 11:00

Количество просмотров Просмотров: 478

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  1. bezviza 12.07.2025 12:08 # bezviza
    Лохонульси

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  2. zalupunavorotnik 12.07.2025 11:53 # zalupunavorotnik
    накидают полную торбу говна за воротник. скриньте.

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  3. zalupunavorotnik 12.07.2025 11:52 # zalupunavorotnik
    вы говно.

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  4. ment 12.07.2025 11:44 # ment
    Какими же п*здунами становятся в этом недоклубе, фу

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  5. ilovemanutd 12.07.2025 11:40 # ilovemanutd
    Прикол в том, что если Челси выиграет, об этом будут говорить как о сенсации, победитель ЛК выиграл у победителя ЛЧ. Хотя никакой сенсации в этом не будет, в футболе это обычное дело. Ну и важно заметить, что у Челси даже не было возможности сыграть в ЛЧ.
    Но у большинства футбольных фанатов интеллект как у хлебушка, поэтому будут удивляться так, будто произошло чудо какое-то.
    Это классика.

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  6. chelsealondon 12.07.2025 11:38 # chelsealondon
    Изи победа …

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  7. halamadrid94 12.07.2025 11:17 # halamadrid94
    Естественно. Спасибо кэп, но все и так знают, что "вы не Реал". Даже рядом не стояли. Две сетки турнира как две разные вселенные. В этом и загвоздка.

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  8. thegodfather 12.07.2025 11:16 # thegodfather
    Далбаеб, свой рот открывать после матча нужно, а не до

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