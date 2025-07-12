"Арсенал" ожидает приобрести Дьекереша
"Арсенал" продолжает работать над приобретением нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша, и вероятность заключения сделки по-прежнему очень высока.
На текущей неделе появилась информация, что переход Дьекереша из "Спортинга" в "Арсенал" находится под угрозой срыва из-за того, что два клуба не могут договориться о компенсации за Виктора.
По информации Фабрицио Романо, сделке ничто не угрожает, и стороны незначительно расходятся в оценке стоимости 27-летнего шведа.
Сам Дьекереш дал ясно понять "Спортингу", что не вернется к тренировкам в Лиссабоне и рассматривает только вариант с "Арсеналом".
12.07.2025 10:00
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