"Арсенал" ожидает приобрести Дьекереша

"Арсенал" продолжает работать над приобретением нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша, и вероятность заключения сделки по-прежнему очень высока.

На текущей неделе появилась информация, что переход Дьекереша из "Спортинга" в "Арсенал" находится под угрозой срыва из-за того, что два клуба не могут договориться о компенсации за Виктора.



По информации Фабрицио Романо, сделке ничто не угрожает, и стороны незначительно расходятся в оценке стоимости 27-летнего шведа.



Сам Дьекереш дал ясно понять "Спортингу", что не вернется к тренировкам в Лиссабоне и рассматривает только вариант с "Арсеналом".