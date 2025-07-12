Мареска надеется, что Кайседо сыграет против ПСЖ
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска выразил надежду, что его полузащитник Мойсес Кайседо поправится к финалу клубного Чемпионата Мира.
Напомним, Кайседо получил травму своей левой лодыжки в концовке полуфинального противостояния с "Палмейрасом" в минувший вторник.
Пока Кайседо не может тренироваться в полную силу, но Мареска надеется, что 23-летний эквадорец выйдет против ПСЖ в ближайшее воскресенье.
"Мойсес — столь важный игрок для нас. Этим утром он тренировался, но он не смог провести занятие полностью. Мы надеемся, он сможет сыграть в воскресенье", — цитирует Мареску Sky Sports.
12.07.2025 09:00
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Последние комментарии:
Надеется? куколд ебаный... ваш мареска.. юмореска.. и кайседо это кто?
По казахски так и звучит - Кайседо? Это кто? Про кого речь? ))
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