Мареска надеется, что Кайседо сыграет против ПСЖ

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска выразил надежду, что его полузащитник Мойсес Кайседо поправится к финалу клубного Чемпионата Мира.

Напомним, Кайседо получил травму своей левой лодыжки в концовке полуфинального противостояния с "Палмейрасом" в минувший вторник.



Пока Кайседо не может тренироваться в полную силу, но Мареска надеется, что 23-летний эквадорец выйдет против ПСЖ в ближайшее воскресенье.



"Мойсес — столь важный игрок для нас. Этим утром он тренировался, но он не смог провести занятие полностью. Мы надеемся, он сможет сыграть в воскресенье", — цитирует Мареску Sky Sports.