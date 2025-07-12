Фернандес находит "очень опасным" играть в аномальную жару

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес заявил, что находит "очень опасным" играть в футбол при такой жаре, которая сопутствует клубному Чемпионату Мира.

Эрнандес принял участие во всех шести матчах "Челси" на пути к финалу, который "синие" сыграют против ПСЖ в Нью-Джерси в ближайшее воскресенье.



Последние дни воздух в Нью-Джерси прогревается до 38 градусов по Цельсию в тени, и 24-летний аргентинец считает, что это опасно для здоровья игроков и негативно сказывается на качестве футбола.



"Если честно, здесь невероятная жара. На днях мне пришлось лечь на газон, потому что у меня сильно закружилась голова".



"Играть при такой температуре — это очень опасно, очень опасно. Более того, это сказывается на зрелищности и на людях, которые приходят на стадион насладиться игрой или смотрят матч дома".



"Сама игра, скорость игры уже не те, что прежде. Все становится очень медленно", — цитирует Фернандеса BBC.