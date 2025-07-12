Мареска поведал, что Мадуэке сам решил уехать до финала клубного Чемпионата Мира
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что вингер Нони Мадуэке сам решил покинуть расположение "синих" в Соединенных Штатах, не дождавшись финала клубного Чемпионата Мира.
За 48 часов до финального матча против ПСЖ Мадуэке собрал вещи и покинул лагерь "Челси", чтобы поскорее присоединиться к "Арсеналу" по сделке стоимостью 52 миллиона фунтов.
По словам Марески, никто не выставлял Мадуэке за дверь раньше времени. Нони сам решил, что не останется на финал.
"Нони контактирует со свои новым клубом, и я полагаю, он уедет от нас в ближайшие часы".
"Продать его конкуренту? Если игрок хочет уйти, тогда клубу и тренеру становится сложно этому помешать".
"Нони сам решил уехать. Никто не говорил Нони, что он должен уехать. Если он счастлив, то счастливы и мы", — цитирует Мареску Evening Standard.
12.07.2025 00:05
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По слухам зарплата будет меньше или около 100к, в целом понятно почему все так быстро произошло с Челси после того как Арсенал договорился с игроком о контракте, будет конечно очень смешно если Нони окажется лучшим приобретением сезона а не флопом как все ожидают, ну и брали его на банку в первую очередь с не огромной зарплатой, если чекнуть его статку по сезону и он в около топе находится по успешным дриблингам и прогрессивным пробегам, реализация не прям топ но на хорошем уровне, по факту очень мало игроков(а может и вообще нету) с таким набором характеристик в АПЛ сейчас которые готовы были пойти играть на замену для Сака и пока что Мартинелли, а это самая большая проблема при покупке молодых игроков по причине того что они не хотят сидеть на банке и хотят получать по 200к+ аля Нико Уильямс, но как я понял левый фланг и центр будет закрывать Эзе. Опять же ещё не закрыт вопрос с Дьёкерешем и Родриго, с одним торгуются со Спортингом до последнего пенни а другой ещё не решил будет ли уходить с Реала или нет. Троссарда увы продают пока он что-то стоит, хотя мне жаль что теряем его, очень он мне нравился как игрок особенно с замены. Мартинелли уйдёт разве что если договорятся с Родриго, больше вариантов на рынке особо нету по доступным левым вингерам такого класса. Лично мне не нравится трасфер Мадуеке по причине он из академии ттх и играл за Челси, ещё есть проблемы с поведением, но возможно это в целом атмосфера раздевалки Челси так на него влияла, тут посмотрим, как игрок в целом норм, если зарплата реально будет маленькая то 50 лямов не такие страшные цифры.
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