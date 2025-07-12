Мареска поведал, что Мадуэке сам решил уехать до финала клубного Чемпионата Мира

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что вингер Нони Мадуэке сам решил покинуть расположение "синих" в Соединенных Штатах, не дождавшись финала клубного Чемпионата Мира.

За 48 часов до финального матча против ПСЖ Мадуэке собрал вещи и покинул лагерь "Челси", чтобы поскорее присоединиться к "Арсеналу" по сделке стоимостью 52 миллиона фунтов.



По словам Марески, никто не выставлял Мадуэке за дверь раньше времени. Нони сам решил, что не останется на финал.



"Нони контактирует со свои новым клубом, и я полагаю, он уедет от нас в ближайшие часы".



"Продать его конкуренту? Если игрок хочет уйти, тогда клубу и тренеру становится сложно этому помешать".



"Нони сам решил уехать. Никто не говорил Нони, что он должен уехать. Если он счастлив, то счастливы и мы", — цитирует Мареску Evening Standard.