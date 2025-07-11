"Ньюкасл" приобрел Элангу за 55 млн. фунтов

Энтони Эланга "Ньюкасл" подтвердил приобретение вингера "Ноттингем Форест" Энтони Эланги за 55 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, "Форест" гарантированно получит за Элангу 52 млн. фунтов, а оставшиеся 3 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.

За два своих сезона на "Сити Граунд" после перехода из "Манчестер Юнайтед" за 15 млн. фунтов Эланга забил 11 голов и отдал 21 результативную передачу в 82 матчах.

Эланга становится первым летним приобретением "Ньюкасла", который в новом сезоне будет представлять Англию в Лиге Чемпионов.

"Он был нашей ключевой целью, поэтому я рад заполучить его, когда предсезонная подготовка находится еще на ранней стадии".

"Он обладает ярким талантом и качествами, которые делают его уникальной атакующей угрозой. Его скорость, энергия и умение создавать и забивать голы усилят нас и дополнят нашу манеру игры".

"Энтони жаждет развиваться дальше, с нами, и достичь успеха здесь, и все мы предвкушаем совместную работу с ним", — сообщил главный тренер "сорок" Эдди Хау.

Энтони Эланга




Метки Ноттингем Форест, Ньюкасл, трансферы, Эланга

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2025 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1161

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 12.07.2025 01:34 # hachidlo
    Ерсеин, рамазан, мурад, сурен, омар, микки - угадай, за какой клуб эти исламисты болеют.

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  2. narcot 12.07.2025 01:20 # narcot
    «Челси» хочет 115 млн евро за Николаса Джексона – форвард забил 30 голов в 81 матче за лондонский клуб (Daily Mail)


    ОРУУУУУУ

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  3. narcot 12.07.2025 00:52 # narcot
    как же негативчик горит от трансферной политики своей помойки ухихи

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  4. sean-dyche18plus 12.07.2025 00:22 # sean-dyche18plus
    футбольный клуб "Челси" - единственный и неповторимый.
    https://www.instagram.com/reel/DKNlqS1TebW/?igsh=MTY1bzkwODl0OGxlOA==

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  5. pozitiv4ik 12.07.2025 00:04 # pozitiv4ik
    артур получается для тебя сегодня челси это купить и продать подороже?


    при абраме политика была исключительно на трофеи причем крупные

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  6. brown-ale 12.07.2025 00:00 # brown-ale
    Наконец-то замена Альмирону и Сен Максимену! Ман Юнайтед кусает локти теперь.

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  7. gary47 11.07.2025 23:52 # gary47
    Через год продадут в МЮ за сотку

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  8. halamadrid94 11.07.2025 23:35 # halamadrid94
    Сайт про английский футбол, но эти индивидуумы обсуждают осечку Великого Реала. Это и понятно. Когда какой нибудь членси проебывает мёртвому Ипсвичу или Фулхэму - это норма. Но когда проигрывает Реал, даже если лучшему клубу мира на данный момент, то это уже новость. Помните, что Реал всегда возвращается и переписывает историю золотыми буквами, ну или окропляет всех золотым дождём. Как вам угодно)

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  9. thegodfather 11.07.2025 23:14 # thegodfather
    50 лямов за бомжей ща в моде.
    Только если вы не подзалупли. От них за бомжей 150 тре6уют
    Уавхахахха

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  10. dexter 11.07.2025 23:13 # dexter
    Бизнес по манкуниански xD

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