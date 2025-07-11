"Ньюкасл" приобрел Элангу за 55 млн. фунтов
"Ньюкасл" подтвердил приобретение вингера "Ноттингем Форест" Энтони Эланги за 55 миллионов фунтов.
По информации Sky Sports, "Форест" гарантированно получит за Элангу 52 млн. фунтов, а оставшиеся 3 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.
За два своих сезона на "Сити Граунд" после перехода из "Манчестер Юнайтед" за 15 млн. фунтов Эланга забил 11 голов и отдал 21 результативную передачу в 82 матчах.
Эланга становится первым летним приобретением "Ньюкасла", который в новом сезоне будет представлять Англию в Лиге Чемпионов.
"Он был нашей ключевой целью, поэтому я рад заполучить его, когда предсезонная подготовка находится еще на ранней стадии".
"Он обладает ярким талантом и качествами, которые делают его уникальной атакующей угрозой. Его скорость, энергия и умение создавать и забивать голы усилят нас и дополнят нашу манеру игры".
"Энтони жаждет развиваться дальше, с нами, и достичь успеха здесь, и все мы предвкушаем совместную работу с ним", — сообщил главный тренер "сорок" Эдди Хау.
11.07.2025 23:00
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Ерсеин, рамазан, мурад, сурен, омар, микки - угадай, за какой клуб эти исламисты болеют.
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«Челси» хочет 115 млн евро за Николаса Джексона – форвард забил 30 голов в 81 матче за лондонский клуб (Daily Mail)
ОРУУУУУУ
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как же негативчик горит от трансферной политики своей помойки ухихи
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футбольный клуб "Челси" - единственный и неповторимый.
https://www.instagram.com/reel/DKNlqS1TebW/?igsh=MTY1bzkwODl0OGxlOA==
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артур получается для тебя сегодня челси это купить и продать подороже?
при абраме политика была исключительно на трофеи причем крупные
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Наконец-то замена Альмирону и Сен Максимену! Ман Юнайтед кусает локти теперь.
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Через год продадут в МЮ за сотку
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Сайт про английский футбол, но эти индивидуумы обсуждают осечку Великого Реала. Это и понятно. Когда какой нибудь членси проебывает мёртвому Ипсвичу или Фулхэму - это норма. Но когда проигрывает Реал, даже если лучшему клубу мира на данный момент, то это уже новость. Помните, что Реал всегда возвращается и переписывает историю золотыми буквами, ну или окропляет всех золотым дождём. Как вам угодно)
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50 лямов за бомжей ща в моде.
Только если вы не подзалупли. От них за бомжей 150 тре6уют
Уавхахахха
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Бизнес по манкуниански xD
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