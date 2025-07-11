"Ньюкасл" приобрел Элангу за 55 млн. фунтов

"Ньюкасл" подтвердил приобретение вингера "Ноттингем Форест" Энтони Эланги за 55 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, "Форест" гарантированно получит за Элангу 52 млн. фунтов, а оставшиеся 3 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



За два своих сезона на "Сити Граунд" после перехода из "Манчестер Юнайтед" за 15 млн. фунтов Эланга забил 11 голов и отдал 21 результативную передачу в 82 матчах.



Эланга становится первым летним приобретением "Ньюкасла", который в новом сезоне будет представлять Англию в Лиге Чемпионов.



"Он был нашей ключевой целью, поэтому я рад заполучить его, когда предсезонная подготовка находится еще на ранней стадии".



"Он обладает ярким талантом и качествами, которые делают его уникальной атакующей угрозой. Его скорость, энергия и умение создавать и забивать голы усилят нас и дополнят нашу манеру игры".



"Энтони жаждет развиваться дальше, с нами, и достичь успеха здесь, и все мы предвкушаем совместную работу с ним", — сообщил главный тренер "сорок" Эдди Хау.



