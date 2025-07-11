"Тоттенхэм" близок к сделке по переименованию стадиона

Тоттенхэм Хотспур Стэдиум "Тоттенхэм" работает над роскошным спонсорским контрактом по переименованию своего стадиона.

Новый стадион "шпор" был открыт еще в 2019 году, и все это время он носит техническое название "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

По информации talkSPORT, сейчас лондонский клуб, наконец, определился с партнером, чей бренд станет частью названия арены.

Этим партнером выступает владеющий "Ньюкаслом" Суверенный фонд Саудовской Аравии, который предлагает "Тоттенхэму" на выбор свою дочернюю структуру и независимую компанию для переименования стадиона.

Переговоры, в которых также участвуют британские власти, находятся в завершающей стадии.

Добавим, стадион "Тоттенхэма" вмещает 62,850 зрителей и является вторым самым просторным в Премьер-Лиге, уступая только "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" (74,197).




Метки стадионы, Тоттенхэм, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 864

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Последние комментарии:




  1. kukuku 11.07.2025 23:28 # kukuku
    Британские власти политические проститутки

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  2. closer 11.07.2025 22:30 # closer
    "Ебать ПСГ Стэдиум"

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