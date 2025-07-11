"Тоттенхэм" близок к сделке по переименованию стадиона

"Тоттенхэм" работает над роскошным спонсорским контрактом по переименованию своего стадиона.

Новый стадион "шпор" был открыт еще в 2019 году, и все это время он носит техническое название "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".



По информации talkSPORT, сейчас лондонский клуб, наконец, определился с партнером, чей бренд станет частью названия арены.



Этим партнером выступает владеющий "Ньюкаслом" Суверенный фонд Саудовской Аравии, который предлагает "Тоттенхэму" на выбор свою дочернюю структуру и независимую компанию для переименования стадиона.



Переговоры, в которых также участвуют британские власти, находятся в завершающей стадии.



Добавим, стадион "Тоттенхэма" вмещает 62,850 зрителей и является вторым самым просторным в Премьер-Лиге, уступая только "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" (74,197).