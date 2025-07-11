"Борнмут" согласовал покупку Петровича у "Челси"
"Борнмут" достиг договоренности с "Челси" о приобретении голкипера Джордже Петровича за 25 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне первым номером "Борнмута" был Кепа Аррисабалага, но тот вернулся в "Челси" после окончания аренды и был продан в "Арсенал".
В поисках укрепления последнего рубежа "Борнмут" снова обратился к "Челси" и сейчас, как сообщает Sky Sports, достиг договоренности о компенсации за 25-летнего серба.
Два года назад "Челси" приобрел Петровича у "Нью-Инглэнд Революшн" за 14 млн. фунтов. Джордже не смог закрепиться у "синих", но великолепно провел минувший сезон за "Страсбур" на правах аренды, благодаря чему значительно увеличил свою трансферную стоимость.
Добавим, в минувшем сезоне Петрович сыграл 31 матч в Лиге 1, где "Страсбур" занял седьмое место и квалифицировался в Лигу Конференций.
11.07.2025 21:00
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Последние комментарии:
рили бизнескарси
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Колбасники и не только ржали что у Челси 3 состава, а так и не поняли что Челси переберает игроков для первой мощной команда а остальное продает с наваром! Бизнес кар!
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Бизнескарим!!!
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норм воротчик, удачи!
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