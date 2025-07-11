"Борнмут" согласовал покупку Петровича у "Челси"

"Борнмут" достиг договоренности с "Челси" о приобретении голкипера Джордже Петровича за 25 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне первым номером "Борнмута" был Кепа Аррисабалага, но тот вернулся в "Челси" после окончания аренды и был продан в "Арсенал".



В поисках укрепления последнего рубежа "Борнмут" снова обратился к "Челси" и сейчас, как сообщает Sky Sports, достиг договоренности о компенсации за 25-летнего серба.



Два года назад "Челси" приобрел Петровича у "Нью-Инглэнд Революшн" за 14 млн. фунтов. Джордже не смог закрепиться у "синих", но великолепно провел минувший сезон за "Страсбур" на правах аренды, благодаря чему значительно увеличил свою трансферную стоимость.



Добавим, в минувшем сезоне Петрович сыграл 31 матч в Лиге 1, где "Страсбур" занял седьмое место и квалифицировался в Лигу Конференций.