"Борнмут" согласовал покупку Петровича у "Челси"

Джордже Петрович "Борнмут" достиг договоренности с "Челси" о приобретении голкипера Джордже Петровича за 25 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне первым номером "Борнмута" был Кепа Аррисабалага, но тот вернулся в "Челси" после окончания аренды и был продан в "Арсенал".

В поисках укрепления последнего рубежа "Борнмут" снова обратился к "Челси" и сейчас, как сообщает Sky Sports, достиг договоренности о компенсации за 25-летнего серба.

Два года назад "Челси" приобрел Петровича у "Нью-Инглэнд Революшн" за 14 млн. фунтов. Джордже не смог закрепиться у "синих", но великолепно провел минувший сезон за "Страсбур" на правах аренды, благодаря чему значительно увеличил свою трансферную стоимость.

Добавим, в минувшем сезоне Петрович сыграл 31 матч в Лиге 1, где "Страсбур" занял седьмое место и квалифицировался в Лигу Конференций.




Метки Борнмут, Петрович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2025 21:00

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  1. jumanji338 11.07.2025 23:10 # jumanji338
    рили бизнескарси

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  2. chelsiukpro 11.07.2025 21:56 # chelsiukpro
    Колбасники и не только ржали что у Челси 3 состава, а так и не поняли что Челси переберает игроков для первой мощной команда а остальное продает с наваром! Бизнес кар!

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  3. thegodfather 11.07.2025 21:16 # thegodfather
    Бизнескарим!!!

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  4. skydreams 11.07.2025 21:13 # skydreams
    норм воротчик, удачи!

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