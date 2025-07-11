"Челси" разрешил Мадуэке отравиться в "Арсенал" на медобследование

Вингер "Челси" Нони Мадуэке получил разрешение покинуть расположение своего клуба в Соединенных Штатах и вернуться в Англию, чтобы завершить свой переход в "Арсенал".

Накануне вечером стало известно, что "Арсенал" совершил прорыв в переговорах с "Челси" о компенсации за Мадуэке, причем сам Нони уже согласовал условия личного контракта с "канонирами".



Прямо сейчас "Челси" готовится к финалу клубного Чемпионата Мира против ПСЖ, но Мадуэке не останется на этот матч проходящего в Америке турнира ФИФА.



Вместо финала 23-летний Мадуэке возвращается в Англию, чтобы пройти медобследование и связать свое будущее с "Арсеналом" до 2030 года.



Sky Sports ожидает, что Мадуэке обойдется "Арсеналу" в 52 миллиона фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.