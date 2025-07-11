"Челси" разрешил Мадуэке отравиться в "Арсенал" на медобследование

Нони Мадуэке Вингер "Челси" Нони Мадуэке получил разрешение покинуть расположение своего клуба в Соединенных Штатах и вернуться в Англию, чтобы завершить свой переход в "Арсенал".

Накануне вечером стало известно, что "Арсенал" совершил прорыв в переговорах с "Челси" о компенсации за Мадуэке, причем сам Нони уже согласовал условия личного контракта с "канонирами".

Прямо сейчас "Челси" готовится к финалу клубного Чемпионата Мира против ПСЖ, но Мадуэке не останется на этот матч проходящего в Америке турнира ФИФА.

Вместо финала 23-летний Мадуэке возвращается в Англию, чтобы пройти медобследование и связать свое будущее с "Арсеналом" до 2030 года.

Sky Sports ожидает, что Мадуэке обойдется "Арсеналу" в 52 миллиона фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.




Метки Арсенал, Мадуэке, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2025 20:00

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  1. chelsea88 11.07.2025 20:55 # chelsea88
    Джексона и Санчеса не хотят купить калониры?

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  2. meshuggah 11.07.2025 20:17 # meshuggah
    Норм раскрутили гг на очередной неликвид

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