УЕФА исключил "Пэлас" из Лиги Европы
УЕФА объявил об исключении "Кристал Пэлас" из Лиги Европы.
Напомним, "Пэлас" квалифицировался в Лигу Европы благодаря завоеванию Кубка Англии в минувшем сезоне.
Но во второй по значимости клубный турнир Европы попал и "Лион", который имеет общего с "Пэлас" совладельца в лице Джона Текстора, а это против правил УЕФА.
Текстор настаивал, что не имеет полного контроля над "Пэлас" и не участвует в ежедневном управлении клубом. Джон также согласовал продажу своих 43 процентов акций владельцу команды "Нью-Йорк Джетс" Вуди Джонсону и вышел из совета директоров "Лиона".
Но поскольку все эти меры были приняты после дедлайна 1 марта, УЕФА решил не допускать "Пэлас" к Лиге Европы, понизив "орлов" до Лиги Конференций.
Как сообщает Sky Sports, "Пэлас" не согласен с вердиктом УЕФА и готовит свое обращение в Спортивный арбитражный суд, который может рассмотреть это дело в ускоренном режиме.
11.07.2025 19:00
Просмотров: 1716
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну хотя бы с эвертона не сняли очков
(ответить)
Пидары бля
(ответить)
Это как? В ЛК будут 2 английские команды?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий