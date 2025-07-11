УЕФА исключил "Пэлас" из Лиги Европы

Жан-Филипп Матета УЕФА объявил об исключении "Кристал Пэлас" из Лиги Европы.

Напомним, "Пэлас" квалифицировался в Лигу Европы благодаря завоеванию Кубка Англии в минувшем сезоне.

Но во второй по значимости клубный турнир Европы попал и "Лион", который имеет общего с "Пэлас" совладельца в лице Джона Текстора, а это против правил УЕФА.

Текстор настаивал, что не имеет полного контроля над "Пэлас" и не участвует в ежедневном управлении клубом. Джон также согласовал продажу своих 43 процентов акций владельцу команды "Нью-Йорк Джетс" Вуди Джонсону и вышел из совета директоров "Лиона".

Но поскольку все эти меры были приняты после дедлайна 1 марта, УЕФА решил не допускать "Пэлас" к Лиге Европы, понизив "орлов" до Лиги Конференций.

Как сообщает Sky Sports, "Пэлас" не согласен с вердиктом УЕФА и готовит свое обращение в Спортивный арбитражный суд, который может рассмотреть это дело в ускоренном режиме.




Метки Кристал Пэлас, Лига Европы, Лион, Текстор, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2025 19:00

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  1. bronte78 11.07.2025 21:01 # bronte78
    Ну хотя бы с эвертона не сняли очков

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  2. sausage 11.07.2025 20:45 # sausage
    Пидары бля

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  3. gary47 11.07.2025 20:12 # gary47
    Это как? В ЛК будут 2 английские команды?

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