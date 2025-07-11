УЕФА исключил "Пэлас" из Лиги Европы

УЕФА объявил об исключении "Кристал Пэлас" из Лиги Европы.

Напомним, "Пэлас" квалифицировался в Лигу Европы благодаря завоеванию Кубка Англии в минувшем сезоне.



Но во второй по значимости клубный турнир Европы попал и "Лион", который имеет общего с "Пэлас" совладельца в лице Джона Текстора, а это против правил УЕФА.



Текстор настаивал, что не имеет полного контроля над "Пэлас" и не участвует в ежедневном управлении клубом. Джон также согласовал продажу своих 43 процентов акций владельцу команды "Нью-Йорк Джетс" Вуди Джонсону и вышел из совета директоров "Лиона".



Но поскольку все эти меры были приняты после дедлайна 1 марта, УЕФА решил не допускать "Пэлас" к Лиге Европы, понизив "орлов" до Лиги Конференций.



Как сообщает Sky Sports, "Пэлас" не согласен с вердиктом УЕФА и готовит свое обращение в Спортивный арбитражный суд, который может рассмотреть это дело в ускоренном режиме.