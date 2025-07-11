"Форест" готовит жалобу в Премьер-Лигу на "Тоттенхэм" из-за Гиббс-Уайта

Морган Гиббс-Уайт "Ноттингем Форест" готовит жалобу в Премьер-Лигу на "Тоттенхэм", который пытается переманить полузащитника Моргана Гиббс-Уайта.

Накануне стало известно, что в контракте Гиббс-Уайта с "Форест" есть пункт о выкупе за 60 миллионов фунтов, чем "Тоттенхэм" и воспользовался.

Сегодня Гиббс-Уайт прошел медобследование в "Тоттенхэме", однако Sky Sports утверждает, что теперь трансфер 25-летнего игрока сборной Англии оказался под вопросом.

Наличие данного пункта было конфиденциальной информацией, поэтому в "Форест" считают, что "Тоттенхэм" поступил незаконно.

В данный момент "лесники" консультируются с юристами и готовят жалобу в Премьер-Лигу, одновременно отказавшись вести переговоры со "шпорами".

При этом "Форест" не разрешал Гиббс-Уайту вступать в контакт с "Тоттенхэмом", не говоря уже о прохождении медобследования.




Метки Гиббс-Уайт, Ноттингем Форест, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2025 18:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. skydreams 11.07.2025 20:41 # skydreams
    Леви Колвилл — о статусе «Челси» перед финалом с «ПСЖ»:

    «У «ПСЖ» потрясающая команда, но мы — не «Интер» и не мадридский «Реал». Мы предложим нечто иное. У нас другие игроки, и мы уверены в себе. Мы постараемся победить.



    конечно мы не среал. у челси побаще игрочки, очевидно. хотя бы 1 момент сдюжим создать, не то что сливочное позорище - ноль моментов за матч

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  2. kily 11.07.2025 20:34 # kily
    А для чего тогда этот пункт, если он конфиденциальный?))

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  3. narcot 11.07.2025 20:19 # narcot
    русня ухахахахахахах



    Украина заявила о подрыве газопровода в Западной Сибири, — Bloomberg

    По информации (https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-11/ukraine-says-it-blew-up-russia-domestic-gas-link-in-west-siberia) источника издания в украинской военной разведке, в ночь на четверг была проведена спецоперация, в результате которой поврежден газопровод в Ханты-Мансийском автономном округе. Как утверждается, труба мощностью 2,6 млрд кубометров в год снабжала газом оборонные предприятия в Оренбургской, Челябинской и Свердловской областях.

    (ответить)

  4. narcot 11.07.2025 20:02 # narcot
    очередной поцреот пойман за бугром, пока пекапу сосёт ватные залупы




    В испанском городе Жирона задержан Дмитрий Артяков, сын вице-президента «Ростеха» Владимира Артякова. Об этом пишет расследовательский телеграм-канал All Exclusive со ссылкой на источник в правоохранительных органах Испании.

    (ответить)

  5. hachidlo 11.07.2025 19:33 # hachidlo
    11.07.2025 19:12 #
    halamadrid94

    Реал великодушно сдал полуфинал португальцам в память о Диогу Жоте

    Источник: https://fapl.ru/posts/115928/?c=1



    Оправдания и копиум выходят (с помощью ущербного, жёлтого уродца с маленькими глазками-анусами и без друзей) на новый уровень.

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  6. hachidlo 11.07.2025 19:32 # hachidlo
    "Там, где насцано - моё" эрсеин, вневремени.

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  7. xusanov 11.07.2025 19:20 # xusanov
    "Немецкий солдат остаётся там, куда ступит его нога" - Гитлер, октябрь 1942 год.
    "Там где ступает нога руского солдата, то наше" - путлер, июнь 2025 год.

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  8. halamadrid94 11.07.2025 19:09 # halamadrid94
    Как же унижаю пенсиков, что они отдельным горят по всем веткам. Ничего. Пишите, пока есть время до воскресенья. А потом надо под шконку, как обычно. Если Арсенал положил пенсопитеков на лопатки полурезервом 5:0 , то представьте что сделает с этим недоразумением ПСЖ. Уахахахаха.

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  9. hachidlo 11.07.2025 18:56 # hachidlo
    БК «Пиздоглазый МамBET”

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  10. narcot 11.07.2025 18:54 # narcot
    чё у пекабу с ебалой?))


    Генштаб ВСУ подтвердил удары по Луховицкому авиационному заводу в Московской области и конструкторскому бюро в Туле

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  11. chelsiukpro 11.07.2025 18:51 # chelsiukpro
    678 / 5 000
    У Энцо Фернандеса больше голевых передач, чем у кого-либо на Клубном чемпионате мира.

    Он доминирует на большой сцене, и вы всё равно будете говорить о нём как о болельщике «Челси»

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  12. narcot 11.07.2025 18:50 # narcot
    целых 6 часов ухехехехех)))


    11.07.2025 11:07 #
    halamadrid94

    Источник: https://fapl.ru/posts/115916/?c=1#c8074779

    11.07.2025 17:06 #
    halamadrid94


    11.07.2025 17:17 #
    halamadrid94

    Решил я съездить отдохнуть, не заходил на фупель, как пенсы распизделись. Они взяли турик? Может снова поссать на них, как думаете ребятки? Или подождем первой струи от парижан?)
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    Источник: https://fapl.ru/posts/115916/?c=1#c8074779

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  13. chelsea88 11.07.2025 18:41 # chelsea88
    07.07.2025 14:11 #
    seagull77
    Пизда. Его купят за 60 только если будут такие же никчёмные алкаши как твои родители в руководстве сидеть.
    (ответить)
    Источник: https://fapl.ru/posts/115842/?c=1

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  14. gunnerlove 11.07.2025 18:40 # gunnerlove
    бред полный
    отпустите уже

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  15. thegodfather 11.07.2025 18:31 # thegodfather
    Пелас скипнули в лк, форест в ле

    Какал в рот маринакису))

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  16. hachidlo 11.07.2025 18:29 # hachidlo
    Маленький исламист ерсеин уже в ушел в мечет делать намаз со своей мамкой в хиджабе или еще только ридонли?

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  17. imf-tau 11.07.2025 18:22 # imf-tau
    Мимо челсиного дома я без бабок не хожу -
    То я Кепку согласую, то мадуэку подпишу.

    Кокой-та шкононир (с)

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  18. thegodfather 11.07.2025 18:22 # thegodfather
    Е6ать какой кринж

    Кофиденциальный.... Пункт....
    Такой конфиденциальный, что его активировали без ведома фореста

    Маринакис ета мафиозная рожа берега попутала

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  19. kily 11.07.2025 18:11 # kily
    А для чего тогда этот пункт, если он конфиденциальный?))

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