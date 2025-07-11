"Форест" готовит жалобу в Премьер-Лигу на "Тоттенхэм" из-за Гиббс-Уайта

"Ноттингем Форест" готовит жалобу в Премьер-Лигу на "Тоттенхэм", который пытается переманить полузащитника Моргана Гиббс-Уайта.

Накануне стало известно, что в контракте Гиббс-Уайта с "Форест" есть пункт о выкупе за 60 миллионов фунтов, чем "Тоттенхэм" и воспользовался.



Сегодня Гиббс-Уайт прошел медобследование в "Тоттенхэме", однако Sky Sports утверждает, что теперь трансфер 25-летнего игрока сборной Англии оказался под вопросом.



Наличие данного пункта было конфиденциальной информацией, поэтому в "Форест" считают, что "Тоттенхэм" поступил незаконно.



В данный момент "лесники" консультируются с юристами и готовят жалобу в Премьер-Лигу, одновременно отказавшись вести переговоры со "шпорами".



При этом "Форест" не разрешал Гиббс-Уайту вступать в контакт с "Тоттенхэмом", не говоря уже о прохождении медобследования.