"Форест" готовит жалобу в Премьер-Лигу на "Тоттенхэм" из-за Гиббс-Уайта
"Ноттингем Форест" готовит жалобу в Премьер-Лигу на "Тоттенхэм", который пытается переманить полузащитника Моргана Гиббс-Уайта.
Накануне стало известно, что в контракте Гиббс-Уайта с "Форест" есть пункт о выкупе за 60 миллионов фунтов, чем "Тоттенхэм" и воспользовался.
Сегодня Гиббс-Уайт прошел медобследование в "Тоттенхэме", однако Sky Sports утверждает, что теперь трансфер 25-летнего игрока сборной Англии оказался под вопросом.
Наличие данного пункта было конфиденциальной информацией, поэтому в "Форест" считают, что "Тоттенхэм" поступил незаконно.
В данный момент "лесники" консультируются с юристами и готовят жалобу в Премьер-Лигу, одновременно отказавшись вести переговоры со "шпорами".
При этом "Форест" не разрешал Гиббс-Уайту вступать в контакт с "Тоттенхэмом", не говоря уже о прохождении медобследования.
11.07.2025 18:00
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Последние комментарии:
Леви Колвилл — о статусе «Челси» перед финалом с «ПСЖ»:
«У «ПСЖ» потрясающая команда, но мы — не «Интер» и не мадридский «Реал». Мы предложим нечто иное. У нас другие игроки, и мы уверены в себе. Мы постараемся победить.
конечно мы не среал. у челси побаще игрочки, очевидно. хотя бы 1 момент сдюжим создать, не то что сливочное позорище - ноль моментов за матч
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А для чего тогда этот пункт, если он конфиденциальный?))
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русня ухахахахахахах
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11.07.2025 19:12 #
halamadrid94
Реал великодушно сдал полуфинал португальцам в память о Диогу Жоте
Источник: https://fapl.ru/posts/115928/?c=1
Оправдания и копиум выходят (с помощью ущербного, жёлтого уродца с маленькими глазками-анусами и без друзей) на новый уровень.
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"Там, где насцано - моё" эрсеин, вневремени.
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"Немецкий солдат остаётся там, куда ступит его нога" - Гитлер, октябрь 1942 год.
"Там где ступает нога руского солдата, то наше" - путлер, июнь 2025 год.
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Как же унижаю пенсиков, что они отдельным горят по всем веткам. Ничего. Пишите, пока есть время до воскресенья. А потом надо под шконку, как обычно. Если Арсенал положил пенсопитеков на лопатки полурезервом 5:0 , то представьте что сделает с этим недоразумением ПСЖ. Уахахахаха.
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БК «Пиздоглазый МамBET”
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чё у пекабу с ебалой?))
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678 / 5 000
У Энцо Фернандеса больше голевых передач, чем у кого-либо на Клубном чемпионате мира.
Он доминирует на большой сцене, и вы всё равно будете говорить о нём как о болельщике «Челси»
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целых 6 часов ухехехехех)))
11.07.2025 11:07 #
halamadrid94
Источник: https://fapl.ru/posts/115916/?c=1#c8074779
11.07.2025 17:06 #
halamadrid94
11.07.2025 17:17 #
halamadrid94
Решил я съездить отдохнуть, не заходил на фупель, как пенсы распизделись. Они взяли турик? Может снова поссать на них, как думаете ребятки? Или подождем первой струи от парижан?)
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Источник: https://fapl.ru/posts/115916/?c=1#c8074779
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07.07.2025 14:11 #
seagull77
Пизда. Его купят за 60 только если будут такие же никчёмные алкаши как твои родители в руководстве сидеть.
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Источник: https://fapl.ru/posts/115842/?c=1
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бред полный
отпустите уже
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Пелас скипнули в лк, форест в ле
Какал в рот маринакису))
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Маленький исламист ерсеин уже в ушел в мечет делать намаз со своей мамкой в хиджабе или еще только ридонли?
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Мимо челсиного дома я без бабок не хожу -
То я Кепку согласую, то мадуэку подпишу.
Кокой-та шкононир (с)
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Е6ать какой кринж
Кофиденциальный.... Пункт....
Такой конфиденциальный, что его активировали без ведома фореста
Маринакис ета мафиозная рожа берега попутала
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А для чего тогда этот пункт, если он конфиденциальный?))
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