Дьекереш отказался тренироваться со "Спортингом"

Виктор Дьекереш Нападающий Виктор Дьекереш не намерен приступать к тренировкам с лиссабонским "Спортингом", требуя трансфера в "Арсенал".

Учитывая неопределенность с будущим Дьекереша, "Спортинг" предоставил своему бомбардиру дополнительные дни отпуска.

Дьекереш должен был прибыть на базу "Спортинга" в пятницу, чтобы в субботу приступить к тренировкам с командой, однако Виктор решил устроить бойкот.

Как сообщает The Athletic, Дьекереш сказал президенту "Спортинга" Фредерику Варандашу, что больше не сыграет за клуб.

Дьекереш чувствует, что Варандаш его предал, отказавшись соблюдать джентльменскую договоренность о том, что Виктору будет позволено покинуть "Спортинг" за 70 миллионов евро (60.5 млн. фунтов), включая 10 млн. евро в виде бонусов (8.7 млн. фунтов).

В данный момент "Арсенал" предлагает уже больше указанной суммы, но "Спортинг" до сих пор не согласился отпустить 27-летнего шведа.




Метки Арсенал, Дьекереш, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1861

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Последние комментарии:




  1. kapitoxa 11.07.2025 19:27 # kapitoxa
    конечно, какие бля джентельменские договоренности) 5-10 млн на ровном месте

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  2. chelsea88 11.07.2025 18:42 # chelsea88
    Через год устроит демарш и в гейклубе.

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  3. xxa 11.07.2025 17:22 # xxa
    Виктор Анониниреш для Анониров

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  4. sean-dyche18plus 11.07.2025 16:58 # sean-dyche18plus
    купите это говно уже кто нибудь.

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  5. smokekush 11.07.2025 16:47 # smokekush
    Правильно футболисты должны отстаивать свои права, совсем о*уели эти спортивные директора и владельцы клубов, в рот им нассать

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  6. kukuruzko 11.07.2025 16:25 # kukuruzko
    ГеЮга.

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  7. madscouser 11.07.2025 16:20 # madscouser
    Показывает свою гнилую сучность

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  8. qess 11.07.2025 16:20 # qess
    Настоящий профессионал,глинонирам подойдет

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