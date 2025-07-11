Дьекереш отказался тренироваться со "Спортингом"
Нападающий Виктор Дьекереш не намерен приступать к тренировкам с лиссабонским "Спортингом", требуя трансфера в "Арсенал".
Учитывая неопределенность с будущим Дьекереша, "Спортинг" предоставил своему бомбардиру дополнительные дни отпуска.
Дьекереш должен был прибыть на базу "Спортинга" в пятницу, чтобы в субботу приступить к тренировкам с командой, однако Виктор решил устроить бойкот.
Как сообщает The Athletic, Дьекереш сказал президенту "Спортинга" Фредерику Варандашу, что больше не сыграет за клуб.
Дьекереш чувствует, что Варандаш его предал, отказавшись соблюдать джентльменскую договоренность о том, что Виктору будет позволено покинуть "Спортинг" за 70 миллионов евро (60.5 млн. фунтов), включая 10 млн. евро в виде бонусов (8.7 млн. фунтов).
В данный момент "Арсенал" предлагает уже больше указанной суммы, но "Спортинг" до сих пор не согласился отпустить 27-летнего шведа.
11.07.2025 16:00
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Последние комментарии:
конечно, какие бля джентельменские договоренности) 5-10 млн на ровном месте
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Через год устроит демарш и в гейклубе.
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Виктор Анониниреш для Анониров
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купите это говно уже кто нибудь.
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Правильно футболисты должны отстаивать свои права, совсем о*уели эти спортивные директора и владельцы клубов, в рот им нассать
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ГеЮга.
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Показывает свою гнилую сучность
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Настоящий профессионал,глинонирам подойдет
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