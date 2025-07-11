Дьекереш отказался тренироваться со "Спортингом"

Нападающий Виктор Дьекереш не намерен приступать к тренировкам с лиссабонским "Спортингом", требуя трансфера в "Арсенал".

Учитывая неопределенность с будущим Дьекереша, "Спортинг" предоставил своему бомбардиру дополнительные дни отпуска.



Дьекереш должен был прибыть на базу "Спортинга" в пятницу, чтобы в субботу приступить к тренировкам с командой, однако Виктор решил устроить бойкот.



Как сообщает The Athletic, Дьекереш сказал президенту "Спортинга" Фредерику Варандашу, что больше не сыграет за клуб.



Дьекереш чувствует, что Варандаш его предал, отказавшись соблюдать джентльменскую договоренность о том, что Виктору будет позволено покинуть "Спортинг" за 70 миллионов евро (60.5 млн. фунтов), включая 10 млн. евро в виде бонусов (8.7 млн. фунтов).



В данный момент "Арсенал" предлагает уже больше указанной суммы, но "Спортинг" до сих пор не согласился отпустить 27-летнего шведа.