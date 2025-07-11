"Пэлас" приобрел Сосу у "Аякса"
"Кристал Пэлас" подтвердил приобретение левого защитника голландского "Аякса" Борны Сосы за 3 миллиона фунтов.
Соса заключил с "Пэлас" контракт до 2028 года и стал вторым новичком команды Оливера Гласнера этим летом после голкипера Вальтера Бенитеса, прибывшего свободным агентом из ПСВ.
Соса представлял "Аякс" после своего перехода из "Штутгарта" в 2023 году, но минувший сезон отыграл за "Торино" на правах аренды.
За плечами у 27-летнего Сосы 26 матчей за сборную Хорватии, с которой он достиг полуфинальной стадии на Чемпионате Мира 2022 года в Катаре.
В "Пэлас" Соста составит конкуренцию Тайрику Митчеллу, который последние сезоны был незаменимым игроком для "орлов".
11.07.2025 15:00
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Последние комментарии:
С такой фамилией он обязан играть за никчёмный гейклуб аснл.
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через год в щелси чтобы сосали дальше
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он уже сто лет в футбол играет, только заметили?
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через год соса будет в арсенале, гарантирую
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