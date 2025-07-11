"Пэлас" приобрел Сосу у "Аякса"

Борна Соса "Кристал Пэлас" подтвердил приобретение левого защитника голландского "Аякса" Борны Сосы за 3 миллиона фунтов.

Соса заключил с "Пэлас" контракт до 2028 года и стал вторым новичком команды Оливера Гласнера этим летом после голкипера Вальтера Бенитеса, прибывшего свободным агентом из ПСВ.

Соса представлял "Аякс" после своего перехода из "Штутгарта" в 2023 году, но минувший сезон отыграл за "Торино" на правах аренды.

За плечами у 27-летнего Сосы 26 матчей за сборную Хорватии, с которой он достиг полуфинальной стадии на Чемпионате Мира 2022 года в Катаре.

В "Пэлас" Соста составит конкуренцию Тайрику Митчеллу, который последние сезоны был незаменимым игроком для "орлов".




Метки Аякс, Кристал Пэлас, Соса, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2025 15:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 11.07.2025 18:39 # chelsea88
    С такой фамилией он обязан играть за никчёмный гейклуб аснл.

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  2. arsnwenger 11.07.2025 15:37 # arsnwenger
    через год в щелси чтобы сосали дальше

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  3. vyrentz 11.07.2025 15:20 # vyrentz
    он уже сто лет в футбол играет, только заметили?

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  4. bembo 11.07.2025 15:04 # bembo
    через год соса будет в арсенале, гарантирую

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