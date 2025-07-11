"Бавария" сделала предложение по Луису Диасу
Немецкая "Бавария" сделала предложение в 52 миллиона евро (45 млн. фунтов) о покупке нападающего Луиса Диаса.
Ранее этим летом "Барселоне" было сказано, что Диас не продается, однако это не остановило "Баварию", которая, как утверждает Bild, сейчас направила свое предложение.
Немецкое издание утверждает, что сам Диас хочет перейти в "Баварию", и это придает чемпионам Бундеслиги уверенности насчет заключения сделки.
Сейчас Диасу 28 лет, а от его контракта остается два года, так что это может быть лучший момент для "Ливерпуля", чтобы выгодно продать игрока сборной Колумбии и частично отбить свои внушительные траты в это трансферное окно.
11.07.2025 14:00
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Последние комментарии:
Нормально так неведимка ему в рот напихивает
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GPT или автор - дурачок) Диас и в Барселону хочет, и в Реал, и вот уже в Баварию. А еще ценник как за Садио Мане, когда ему был 31 год и 1 сезон по контракту. Вбросы чистой воды, отсебятина чья-то. Его цена не ниже 60 млн фунтов.
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80 фунтов это если Диас на коленях умолять будет, а за 45 можно им Нуньеса выдать
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а кто у них впереди играть будет? вирц?
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ппц бред. За 100 лямов может и подумали бы.
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За такие деньги купить проверенного топа? Что они там курят? За полтос вам можно забрать Мадуэку, Чуквуэмэку и Стерлинга в придачу.
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