"Бавария" сделала предложение по Луису Диасу

Луис Диас Немецкая "Бавария" сделала предложение в 52 миллиона евро (45 млн. фунтов) о покупке нападающего Луиса Диаса.

Ранее этим летом "Барселоне" было сказано, что Диас не продается, однако это не остановило "Баварию", которая, как утверждает Bild, сейчас направила свое предложение.

Немецкое издание утверждает, что сам Диас хочет перейти в "Баварию", и это придает чемпионам Бундеслиги уверенности насчет заключения сделки.

Сейчас Диасу 28 лет, а от его контракта остается два года, так что это может быть лучший момент для "Ливерпуля", чтобы выгодно продать игрока сборной Колумбии и частично отбить свои внушительные траты в это трансферное окно.




Метки Бавария, Диас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1547

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. smokekush 11.07.2025 16:48 # smokekush
    Нормально так неведимка ему в рот напихивает

    (ответить)

  2. attic06 11.07.2025 15:20 # attic06
    GPT или автор - дурачок) Диас и в Барселону хочет, и в Реал, и вот уже в Баварию. А еще ценник как за Садио Мане, когда ему был 31 год и 1 сезон по контракту. Вбросы чистой воды, отсебятина чья-то. Его цена не ниже 60 млн фунтов.

    (ответить)

  3. vyrentz 11.07.2025 15:17 # vyrentz
    80 фунтов это если Диас на коленях умолять будет, а за 45 можно им Нуньеса выдать

    (ответить)

  4. kapitoxa 11.07.2025 15:00 # kapitoxa
    а кто у них впереди играть будет? вирц?

    (ответить)

  5. mrjingles 11.07.2025 14:48 # mrjingles
    ппц бред. За 100 лямов может и подумали бы.

    (ответить)

  6. gary47 11.07.2025 14:09 # gary47
    За такие деньги купить проверенного топа? Что они там курят? За полтос вам можно забрать Мадуэку, Чуквуэмэку и Стерлинга в придачу.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: