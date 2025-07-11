"Бавария" сделала предложение по Луису Диасу

Немецкая "Бавария" сделала предложение в 52 миллиона евро (45 млн. фунтов) о покупке нападающего Луиса Диаса.

Ранее этим летом "Барселоне" было сказано, что Диас не продается, однако это не остановило "Баварию", которая, как утверждает Bild, сейчас направила свое предложение.



Немецкое издание утверждает, что сам Диас хочет перейти в "Баварию", и это придает чемпионам Бундеслиги уверенности насчет заключения сделки.



Сейчас Диасу 28 лет, а от его контракта остается два года, так что это может быть лучший момент для "Ливерпуля", чтобы выгодно продать игрока сборной Колумбии и частично отбить свои внушительные траты в это трансферное окно.