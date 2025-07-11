Гарначо разрешено приступить к тренировкам с МЮ

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо получил разрешение своего клуба на возвращение к тренировкам в Каррингтоне.

В концовке минувшего сезона Гарначо угодил в опалу к главному тренеру "Юнайтед" Рубену Амориму, который, если верить слухам, на глазах у всей команды указал Алехандро на дверь.



Гарначо вызывает интерес у клубов из Премьер-Лиги, а также Италии и Германии, но в данный момент "Юнайтед" не близок к продаже 21-летнего аргентинца.



А поскольку предсезонная подготовка уже стартовала, Гарначо было позволено приступить к занятиям на базе в Каррингтоне, вместе со своими партнерами по "Юнайтед", сообщает ESPN.



Добавим, в минувшем сезоне Гарначо забил 11 голов в 57 матчах за "Юнайтед", но в финале Лиги Европы вышел только на замену, а в заявку "красных дьяволов" на заключительный тур Премьер-Лиги не попал вовсе.