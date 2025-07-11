Гарначо разрешено приступить к тренировкам с МЮ

Алехандро Гарначо Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо получил разрешение своего клуба на возвращение к тренировкам в Каррингтоне.

В концовке минувшего сезона Гарначо угодил в опалу к главному тренеру "Юнайтед" Рубену Амориму, который, если верить слухам, на глазах у всей команды указал Алехандро на дверь.

Гарначо вызывает интерес у клубов из Премьер-Лиги, а также Италии и Германии, но в данный момент "Юнайтед" не близок к продаже 21-летнего аргентинца.

А поскольку предсезонная подготовка уже стартовала, Гарначо было позволено приступить к занятиям на базе в Каррингтоне, вместе со своими партнерами по "Юнайтед", сообщает ESPN.

Добавим, в минувшем сезоне Гарначо забил 11 голов в 57 матчах за "Юнайтед", но в финале Лиги Европы вышел только на замену, а в заявку "красных дьяволов" на заключительный тур Премьер-Лиги не попал вовсе.




Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2025 13:00

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  1. smokekush 11.07.2025 16:44 # smokekush
    Оставляем для глубины точно не будет лишним, научить его играть под нападающим и цены не будет, как чистый вингер уже сейчас хорош и в защите отрабатывает по сравнению с теми же линградами рэшфорда и погбами

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  2. aliluya-nn 11.07.2025 15:38 # aliluya-nn
    Считай свободным агентом из Астон Виллы перешел)

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