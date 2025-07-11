Хендерсон направляется в "Брентфорд"

Джордан Хендерсон Бывший полузащитник голландского "Аякса" Джордан Хендерсон продолжит карьеру в "Брентфорде".

Ранее на этой неделе "Аякс" подтвердил расставание с Хендерсоном, который предпочел покинуть Амстердам на год раньше, нежели был рассчитан его контракт.

Несмотря на интерес со стороны клубов из Англии и Европы, включая "Сандерленд", экс-капитан "Ливерпуля" решил присоединиться к "Брентфорду".

35-летний полузащитник сборной Англии достанется "пчелам" как свободный агент, и BBC ожидает, что оставшиеся формальности будут улажены в ближайшие дни.

Хендерсон подпишет с "Брентфордом" двухлетний контракт и будет призван заменить ушедшего в "Арсенал" Кристиана Нергора.




Метки Брентфорд, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2025 12:00

Количество просмотров Просмотров: 911

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Последние комментарии:




  1. sausage 11.07.2025 20:38 # sausage
    Велкам бэк и АПЛ, кэп!!!!

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  2. gunnerlove 11.07.2025 17:45 # gunnerlove
    вылетят пчелки, а жаль

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  3. smokekush 11.07.2025 12:42 # smokekush
    Пошёл по рукам хендо

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  4. vandybek 11.07.2025 12:17 # vandybek
    а как же Сандерлэнд

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