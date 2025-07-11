Хендерсон направляется в "Брентфорд"
Бывший полузащитник голландского "Аякса" Джордан Хендерсон продолжит карьеру в "Брентфорде".
Ранее на этой неделе "Аякс" подтвердил расставание с Хендерсоном, который предпочел покинуть Амстердам на год раньше, нежели был рассчитан его контракт.
Несмотря на интерес со стороны клубов из Англии и Европы, включая "Сандерленд", экс-капитан "Ливерпуля" решил присоединиться к "Брентфорду".
35-летний полузащитник сборной Англии достанется "пчелам" как свободный агент, и BBC ожидает, что оставшиеся формальности будут улажены в ближайшие дни.
Хендерсон подпишет с "Брентфордом" двухлетний контракт и будет призван заменить ушедшего в "Арсенал" Кристиана Нергора.
11.07.2025 12:00
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Последние комментарии:
Велкам бэк и АПЛ, кэп!!!!
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вылетят пчелки, а жаль
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Пошёл по рукам хендо
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а как же Сандерлэнд
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