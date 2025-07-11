Хендерсон направляется в "Брентфорд"

Бывший полузащитник голландского "Аякса" Джордан Хендерсон продолжит карьеру в "Брентфорде".

Ранее на этой неделе "Аякс" подтвердил расставание с Хендерсоном, который предпочел покинуть Амстердам на год раньше, нежели был рассчитан его контракт.



Несмотря на интерес со стороны клубов из Англии и Европы, включая "Сандерленд", экс-капитан "Ливерпуля" решил присоединиться к "Брентфорду".



35-летний полузащитник сборной Англии достанется "пчелам" как свободный агент, и BBC ожидает, что оставшиеся формальности будут улажены в ближайшие дни.



Хендерсон подпишет с "Брентфордом" двухлетний контракт и будет призван заменить ушедшего в "Арсенал" Кристиана Нергора.