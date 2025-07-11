Кайседо: "Хочу стать одним из лучших полузащитников в мире"

Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо заявил, что хочет стать одним из лучших в мире игроков на своей позиции.

В минувшем сезоне Кайседо, наконец, стал оправдывать свой впечатляющий ценник в 115 миллионов фунтов.



Кайседо уже сейчас называют одним из лучших, однако 23-летний эквадорец считает, что пока не достиг этого уровня.



"Я работаю над этим. Я хочу стать одним из лучших полузащитников в мире, но прямо сейчас я слишком далек от этого. Я упорно тружусь каждый день и хочу показывать это на пол. Люди всегда говорят, когд твои дела идут хорошо. Но даже когда они говорят плохие вещи, меня это не волнует, потому что я просто хочу помогать своей команде. На этом я и сосредоточен", — цитирует Кайседо The Guardian.