"Форест" готовит предложение по Макати

"Ноттингем Форест" готовит официальное предложение о покупке полузащитника "Манчестер Сити" Джеймса Макати.

Накануне стало известно, что "Тоттенхэм" активировал пункт в контракте Моргана Гиббс-Уайта о выкупе за 60 миллионов фунтов.



По информации, как раз Макати и может заменить Гиббс-Уайта на "Сити Граунд", причем "Форест" уже установил контакт с "Сити" и вскоре должен направить свое предложение.



"Форест" надеется, что 25 млн. фунтов будет достаточно для приобретения Макати, тогда как "Сити" оценивает 22-летнего игрока ближе к 42.5 млн. фунтов, которые "Челси" заплатил за Коула Палмера в 2023 году.



В минувшем сезоне Макати не имел регулярной игровой практики в "Сити", но ранее этим летом Джеймс подтвердил свой класс, в качестве капитана выиграв с молодежной сборной Англии Чемпионат Европы U-21.



Интерес к Макати также проявляют "Вест Хэм", дортмундская "Боруссия", "Айнтрахт", "Фиорентина" и "Рома".