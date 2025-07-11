Троссард договорился с "Фенербахче"
Вингер "Арсенала" Леандро Троссард дал свое согласие на переход в турецкий "Фенербахче".
Если верить The Times, Троссард согласовал с "Фенербахче" условия трехлетнего контракта, но турецкому клубу все еще нужно договориться с "Арсеналом" о компенсации за Леандро.
"Арсенал" открыт к расставанию с Троссардом, но хочет получить за 30-летнего бельгийца около 20 миллионов фунтов.
Продажа Троссарда означала бы, что "Арсеналу" потребуется еще один новый вингер, помимо Нони Мадуэке из "Челси. Именно поэтому "канониры" проявляют интерес к Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас".
11.07.2025 08:00
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Последние комментарии:
Плохо( ..как игрок с замены очень крут был
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Суки, этот топарик даже в инвалидной коляске был бы сильнее мадуеке на 3 головы...
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Дауны
Топаря отпускают, а взамен берут очередную чунгачангу из щолсе
Зимой уволят гелевого шарлатана. Скриньте!
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Его завершение конечно почти убийственное, но физически он весь матч не вывозит уже. Да и борьбу корпус в корпус навязать не может, слишком мелкий для АПЛ.
Видимо на роль баночника не согласен был при новых трансферах. Непонятный мною игрок. Вроде решает а вроде и раздражает иногда.
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Очень жаль.
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НЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!1!1!!1
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