Троссард договорился с "Фенербахче"

Вингер "Арсенала" Леандро Троссард дал свое согласие на переход в турецкий "Фенербахче".

Если верить The Times, Троссард согласовал с "Фенербахче" условия трехлетнего контракта, но турецкому клубу все еще нужно договориться с "Арсеналом" о компенсации за Леандро.



"Арсенал" открыт к расставанию с Троссардом, но хочет получить за 30-летнего бельгийца около 20 миллионов фунтов.



Продажа Троссарда означала бы, что "Арсеналу" потребуется еще один новый вингер, помимо Нони Мадуэке из "Челси. Именно поэтому "канониры" проявляют интерес к Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас".