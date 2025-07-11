Троссард договорился с "Фенербахче"

Леандро Троссард Вингер "Арсенала" Леандро Троссард дал свое согласие на переход в турецкий "Фенербахче".

Если верить The Times, Троссард согласовал с "Фенербахче" условия трехлетнего контракта, но турецкому клубу все еще нужно договориться с "Арсеналом" о компенсации за Леандро.

"Арсенал" открыт к расставанию с Троссардом, но хочет получить за 30-летнего бельгийца около 20 миллионов фунтов.

Продажа Троссарда означала бы, что "Арсеналу" потребуется еще один новый вингер, помимо Нони Мадуэке из "Челси. Именно поэтому "канониры" проявляют интерес к Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас".




Метки Арсенал, Троссард, Фенербахче

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1542

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  1. aliluya-nn 11.07.2025 11:00 # aliluya-nn
    Плохо( ..как игрок с замены очень крут был

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  2. redwhitegun 11.07.2025 10:53 # redwhitegun
    Суки, этот топарик даже в инвалидной коляске был бы сильнее мадуеке на 3 головы...

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  3. puhovik-vengera 11.07.2025 10:36 # puhovik-vengera
    Дауны
    Топаря отпускают, а взамен берут очередную чунгачангу из щолсе
    Зимой уволят гелевого шарлатана. Скриньте!

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  4. easports 11.07.2025 09:04 # easports
    Его завершение конечно почти убийственное, но физически он весь матч не вывозит уже. Да и борьбу корпус в корпус навязать не может, слишком мелкий для АПЛ.

    Видимо на роль баночника не согласен был при новых трансферах. Непонятный мною игрок. Вроде решает а вроде и раздражает иногда.

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  5. gabazhaba 11.07.2025 08:21 # gabazhaba
    Очень жаль.

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  6. seagull77 11.07.2025 08:03 # seagull77
    НЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!1!1!!1

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