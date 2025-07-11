"Арсенал" начинает переговоры с "Пэлас" по Эзе

"Арсенал" готовится начать переговоры с "Кристал Пэлас" о приобретении вингера Эберечи Эзе.

По информации The Guardian, "Арсенал" уже переговорил с представителями Эзе и теперь планирует напрямую обратиться к президенту "Пэлас" Стиву Пэришу.



Контракт Эзе с "Пэлас" предусматривает отступные в 67.5 млн. фунтов, однако "Арсенал" может попытаться сбить цену или согласовать более удобную для себя структуру сделки.



Интерес "Арсенала" к 27-летнему Эзе никак не связан с неопределенностью насчет будущего Итана Нванери. "Канониры" сохраняют уверенность, что юный англичанин продлит свою истекающий через 12 месяцев контракт.