"Арсенал" близок к покупке Мадуэке

"Арсенал" близок к покупке вингера "Челси" Нони Мадуэке за 52 миллиона фунтов.

И хотя известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что "Арсенал" и "Челси" уже договорились между собой, ведущие новостные издания вроде The Athletic и Sky Sports настаивают, что два лондонских клуба только близки к компромиссу по стоимости Мадуэке.



Сам Мадуэке уже согласовал с "Арсеналом" условия пятилетнего контракта. Нони рассматривает "канониры" в качестве своего наиболее предпочтительного варианта, несмотря на интерес других клубов.



Накануне Мадуэке тренировался вместе со своими партнерами по "Челси", но прорыв в переговорах с "Арсеналом" теперь ставит под вопрос участие 23-летнего англичанина в финале клубного Чемпионата Мира против ПСЖ в ближайшее воскресенье.



"Арсенал" все лето искал игрока на левый фланг атаки, хотя в минувшем сезоне Мадуэке играл за "Челси" преимущественно на позиции правого вингера, не совершив ни одного результативного действия в девяти матчах, когда Нони действовал слева.