"Арсенал" близок к покупке Мадуэке

Нони Мадуэке "Арсенал" близок к покупке вингера "Челси" Нони Мадуэке за 52 миллиона фунтов.

И хотя известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что "Арсенал" и "Челси" уже договорились между собой, ведущие новостные издания вроде The Athletic и Sky Sports настаивают, что два лондонских клуба только близки к компромиссу по стоимости Мадуэке.

Сам Мадуэке уже согласовал с "Арсеналом" условия пятилетнего контракта. Нони рассматривает "канониры" в качестве своего наиболее предпочтительного варианта, несмотря на интерес других клубов.

Накануне Мадуэке тренировался вместе со своими партнерами по "Челси", но прорыв в переговорах с "Арсеналом" теперь ставит под вопрос участие 23-летнего англичанина в финале клубного Чемпионата Мира против ПСЖ в ближайшее воскресенье.

"Арсенал" все лето искал игрока на левый фланг атаки, хотя в минувшем сезоне Мадуэке играл за "Челси" преимущественно на позиции правого вингера, не совершив ни одного результативного действия в девяти матчах, когда Нони действовал слева.




Метки Арсенал, Мадуэке, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2025 06:00

Количество просмотров Просмотров: 2766

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hachidlo 11.07.2025 10:41 # hachidlo
    Ерсеин из ридонли за новой порцией урины вылез. Похвально.

    (ответить)

  2. chelsea88 11.07.2025 10:06 # chelsea88
    Всегда говорил что для ггшек будет большим успехом переход любого лавочника Челси.

    (ответить)

  3. hachidio 11.07.2025 10:03 # hachidio
    Хохол = пенс = пидор

    (ответить)

  4. mafia 11.07.2025 10:02 # mafia
    Ахахахахахах

    (ответить)

  5. ska-skvo 11.07.2025 09:35 # ska-skvo
    Вместо того чтобы купить Родриго, покупают тупую нигру, гелевый уёбок не выйграет АПЛ НИКОГДА. Даже Дькьёреша не могут купить торгуются как чмошники из-за 5 млн, зато полтос отгружают пенсам я ВАХУЕ от тупизны и скупости Арсенала, если попадут в этом сезоне в 4 то это будет БОЛЬШОЙ УСПЕХ.

    (ответить)

  6. ska-skvo 11.07.2025 09:31 # ska-skvo
    Господи какое же наебалово века, я вахуе просто.

    (ответить)

  7. chelsea762 11.07.2025 09:22 # chelsea762
    Фабрицио Романо произнес свое знаменитое «here we go» в адрес перехода Нони Мадуэке в «Арсенал», сигнализируя о завершении трансфера.
    Орууу!!!Это трансфер века))))))))

    (ответить)

  8. sellman 11.07.2025 09:01 # sellman
    Ооо, ержан вылез!

    Пропустить 4 и забить 0 в 1/2 финала для реала — ничего сверхъестественного, ахахахааа

    Ержан, а пришли тг-канал, о котором ты писал, где прогнозы свои выкладываешь. Хочу ипотеку погасить, машину купить и в Турцию съездить, нужны финансовые рекомендации по обогащению на ставках.

    Заранее спасибо!

    (ответить)

  9. halamadrid94 11.07.2025 08:19 # halamadrid94
    Уахахахаха. Орнул. Пенсы, умеете готовить? Готовьте очко!)

    https://www.instagram.com/reel/DL7w47MIe6l/?igsh=ODJpZjJqeWJqYTFy

    (ответить)

  10. sellman 11.07.2025 08:15 # sellman
    Братишки, утра!

    Баля, ну реально, никто толком не показал себя в 0рси0 после перехода из Челси. Ну попылил Луиз, выдал пару матчей, так сколько он привез-то? Ну Вилиан пару раз там забил. Хаверц?

    Мадусрака бегунок, после дубля осенью 2024 года он просто реинкарнация Одои на бровке, только сейчас Челси решил не допускать таких же ошибок.

    Поздравляю ИМПЕРАТОРОВ с этим трансфером за 52М фунтов (лол), единственное, что на КЧМ теперь точно не поможет и не выйдет.

    (ответить)

  11. bangladesh 11.07.2025 08:14 # bangladesh
    ща бы всякую хуйню у пенсов покупать, эх ротета, так чемпики не выигрываются

    (ответить)

  12. seagull77 11.07.2025 07:57 # seagull77
    CYKA ДА КАК ЖЕ ЗАЕ6АЛ УРЕТРА СО СВОИМИ Е6ЛИВЫМИ ХОТЕЛКАМИ ИЗ Е6АНОГО ЧЛЕНСИ, ЗАЕ6АЛ УЖЕ КАЖДЫЙ СЕЗОН ОТТУДА Е6АНЫЙ НЕЛИКВИДНЫЙ ШЛАК ТАЩИТЬ, СУКА!

    (ответить)

  13. chelsea88 11.07.2025 07:47 # chelsea88
    Калониры, Джексон тоже доступен.

    (ответить)

  14. akado 11.07.2025 07:40 # akado
    Очень хорошо.

    (ответить)

  15. shearer1 11.07.2025 07:37 # shearer1
    Бесполезный бегунок

    (ответить)

  16. kellborn 11.07.2025 06:41 # kellborn
    00:10
    37
    «Бавария» предложила «Ливерпулю» 52 млн евро за Диаса. Вингер сообщил мерсисайдцам, что хочет в Мюнхен



    Если Мадуэке продадут дороже Диаса я в ахуе буду полном

    (ответить)

  17. roberto-89 11.07.2025 06:35 # roberto-89
    Давайте уже быстрее оформляйте Барколя и Исак епта )))

    (ответить)

  18. aaaars 11.07.2025 06:17 # aaaars
    Лучше бы на Дьекереша докинули чем брать бездаря из членси

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий





Поиск: