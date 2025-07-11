"Арсенал" близок к покупке Мадуэке
"Арсенал" близок к покупке вингера "Челси" Нони Мадуэке за 52 миллиона фунтов.
И хотя известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что "Арсенал" и "Челси" уже договорились между собой, ведущие новостные издания вроде The Athletic и Sky Sports настаивают, что два лондонских клуба только близки к компромиссу по стоимости Мадуэке.
Сам Мадуэке уже согласовал с "Арсеналом" условия пятилетнего контракта. Нони рассматривает "канониры" в качестве своего наиболее предпочтительного варианта, несмотря на интерес других клубов.
Накануне Мадуэке тренировался вместе со своими партнерами по "Челси", но прорыв в переговорах с "Арсеналом" теперь ставит под вопрос участие 23-летнего англичанина в финале клубного Чемпионата Мира против ПСЖ в ближайшее воскресенье.
"Арсенал" все лето искал игрока на левый фланг атаки, хотя в минувшем сезоне Мадуэке играл за "Челси" преимущественно на позиции правого вингера, не совершив ни одного результативного действия в девяти матчах, когда Нони действовал слева.
11.07.2025 06:00
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Последние комментарии:
Ерсеин из ридонли за новой порцией урины вылез. Похвально.
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Всегда говорил что для ггшек будет большим успехом переход любого лавочника Челси.
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Хохол = пенс = пидор
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Ахахахахахах
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Вместо того чтобы купить Родриго, покупают тупую нигру, гелевый уёбок не выйграет АПЛ НИКОГДА. Даже Дькьёреша не могут купить торгуются как чмошники из-за 5 млн, зато полтос отгружают пенсам я ВАХУЕ от тупизны и скупости Арсенала, если попадут в этом сезоне в 4 то это будет БОЛЬШОЙ УСПЕХ.
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Господи какое же наебалово века, я вахуе просто.
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Фабрицио Романо произнес свое знаменитое «here we go» в адрес перехода Нони Мадуэке в «Арсенал», сигнализируя о завершении трансфера.
Орууу!!!Это трансфер века))))))))
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Ооо, ержан вылез!
Пропустить 4 и забить 0 в 1/2 финала для реала — ничего сверхъестественного, ахахахааа
Ержан, а пришли тг-канал, о котором ты писал, где прогнозы свои выкладываешь. Хочу ипотеку погасить, машину купить и в Турцию съездить, нужны финансовые рекомендации по обогащению на ставках.
Заранее спасибо!
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Уахахахаха. Орнул. Пенсы, умеете готовить? Готовьте очко!)
https://www.instagram.com/reel/DL7w47MIe6l/?igsh=ODJpZjJqeWJqYTFy
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Братишки, утра!
Баля, ну реально, никто толком не показал себя в 0рси0 после перехода из Челси. Ну попылил Луиз, выдал пару матчей, так сколько он привез-то? Ну Вилиан пару раз там забил. Хаверц?
Мадусрака бегунок, после дубля осенью 2024 года он просто реинкарнация Одои на бровке, только сейчас Челси решил не допускать таких же ошибок.
Поздравляю ИМПЕРАТОРОВ с этим трансфером за 52М фунтов (лол), единственное, что на КЧМ теперь точно не поможет и не выйдет.
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ща бы всякую хуйню у пенсов покупать, эх ротета, так чемпики не выигрываются
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CYKA ДА КАК ЖЕ ЗАЕ6АЛ УРЕТРА СО СВОИМИ Е6ЛИВЫМИ ХОТЕЛКАМИ ИЗ Е6АНОГО ЧЛЕНСИ, ЗАЕ6АЛ УЖЕ КАЖДЫЙ СЕЗОН ОТТУДА Е6АНЫЙ НЕЛИКВИДНЫЙ ШЛАК ТАЩИТЬ, СУКА!
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Калониры, Джексон тоже доступен.
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Очень хорошо.
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Бесполезный бегунок
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00:10
37
«Бавария» предложила «Ливерпулю» 52 млн евро за Диаса. Вингер сообщил мерсисайдцам, что хочет в Мюнхен
Если Мадуэке продадут дороже Диаса я в ахуе буду полном
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Давайте уже быстрее оформляйте Барколя и Исак епта )))
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Лучше бы на Дьекереша докинули чем брать бездаря из членси
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