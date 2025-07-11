"Тоттенхэм" купил Кудуса за 55 млн. фунтов

"Тоттенхэм" завершил приобретение атакующего полузащитника "Вест Хэма" Мохаммеда Кудуса за 55 миллионов фунтов.

После прохождения медобследования Кудус подписал с "Тоттенхэмом" шестилетний контракт и будет выступать за команду Томаса Франка под 20-м номером.



Кудус выступал за "Вест Хэм" после своего перехода из "Аякса" за 38 миллионов фунтов в 2023 году. В течение двух своих сезонов у "молотобойцев" Мохаммед сыграл 80 матчей и забил 19 голов.



Кудус был великолепен в своем дебютном сезоне за "Вест Хэм", но минувшую кампанию провел неоднозначно, перестав быть незаменимым игроком. Продажа Мохаммеда обеспечит средства главному тренеру "молотобойцев" Грэму Поттеру на перестройку команды.



24-летний ганец стал первым трансфером между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом" со времен Скотта Паркера, который присоединился к "шпорам" в 2011 году.



