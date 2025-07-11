"Тоттенхэм" купил Кудуса за 55 млн. фунтов

Мохаммед Кудус "Тоттенхэм" завершил приобретение атакующего полузащитника "Вест Хэма" Мохаммеда Кудуса за 55 миллионов фунтов.

После прохождения медобследования Кудус подписал с "Тоттенхэмом" шестилетний контракт и будет выступать за команду Томаса Франка под 20-м номером.

Кудус выступал за "Вест Хэм" после своего перехода из "Аякса" за 38 миллионов фунтов в 2023 году. В течение двух своих сезонов у "молотобойцев" Мохаммед сыграл 80 матчей и забил 19 голов.

Кудус был великолепен в своем дебютном сезоне за "Вест Хэм", но минувшую кампанию провел неоднозначно, перестав быть незаменимым игроком. Продажа Мохаммеда обеспечит средства главному тренеру "молотобойцев" Грэму Поттеру на перестройку команды.

24-летний ганец стал первым трансфером между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом" со времен Скотта Паркера, который присоединился к "шпорам" в 2011 году.

Мохаммед Кудус




Метки Вест Хэм, Кудус, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2025 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1687

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 11.07.2025 01:43 # vagifspurs
    Как же хорош Тоттенхэм Хотспур

    My club, my one and only club

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  2. elmir 11.07.2025 01:31 # elmir
    Есть кто-нибудь из болел Арсенала, кто одобряет трансфер Мадуэке?

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  3. sean-dyche18plus 11.07.2025 01:09 # sean-dyche18plus
    пожалели пару лямов на чмокереша.чтоб хватило на макакуеке.молодцы.я люблю арсегноль!

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  4. thegodfather 11.07.2025 00:40 # thegodfather
    Интересно или макукека проторчит до конца кчм или уже завтра сьебет на обследование)))

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  5. sean-dyche18plus 11.07.2025 00:40 # sean-dyche18plus
    Here we go по Мадуэке в «Арсенал»

    Более 50 млн фунтов, включая бонусы.

    арююю.

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  6. thegodfather 11.07.2025 00:30 # thegodfather
    Ахаха мадуеке хиа ви гоу)))

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  7. xusanov 11.07.2025 00:10 # xusanov
    Я люблю Челси

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  8. thegodfather 11.07.2025 00:09 # thegodfather
    Молодцы.
    Грамотный трансфер за приемлемый прайс.
    Ето не макукеке за те же бабки тарить)

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