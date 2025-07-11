"Тоттенхэм" купил Кудуса за 55 млн. фунтов
"Тоттенхэм" завершил приобретение атакующего полузащитника "Вест Хэма" Мохаммеда Кудуса за 55 миллионов фунтов.
После прохождения медобследования Кудус подписал с "Тоттенхэмом" шестилетний контракт и будет выступать за команду Томаса Франка под 20-м номером.
Кудус выступал за "Вест Хэм" после своего перехода из "Аякса" за 38 миллионов фунтов в 2023 году. В течение двух своих сезонов у "молотобойцев" Мохаммед сыграл 80 матчей и забил 19 голов.
Кудус был великолепен в своем дебютном сезоне за "Вест Хэм", но минувшую кампанию провел неоднозначно, перестав быть незаменимым игроком. Продажа Мохаммеда обеспечит средства главному тренеру "молотобойцев" Грэму Поттеру на перестройку команды.
24-летний ганец стал первым трансфером между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом" со времен Скотта Паркера, который присоединился к "шпорам" в 2011 году.
11.07.2025 00:05
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Последние комментарии:
Как же хорош Тоттенхэм Хотспур
My club, my one and only club
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Есть кто-нибудь из болел Арсенала, кто одобряет трансфер Мадуэке?
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пожалели пару лямов на чмокереша.чтоб хватило на макакуеке.молодцы.я люблю арсегноль!
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Интересно или макукека проторчит до конца кчм или уже завтра сьебет на обследование)))
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Here we go по Мадуэке в «Арсенал»
Более 50 млн фунтов, включая бонусы.
арююю.
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Ахаха мадуеке хиа ви гоу)))
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Я люблю Челси
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Молодцы.
Грамотный трансфер за приемлемый прайс.
Ето не макукеке за те же бабки тарить)
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