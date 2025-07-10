"Брайтон" открыт к продаже Эвана Фергюсона

"Брайтон" открыт к продаже нападающего Эвана Фергюсона этим летом.

На днях стало известно об интересе к Фергюсону со стороны "Ромы", которая хотела бы взять Эванва в аренду с обязательством по выкупу.



"Брайтон" предпочел бы простую аренду, которая позволит Фергюсону восстановить свою уверенность в себе и увеличить свою трансферную стоимость.



Однако близкий к "Брайтону" источник подтвердил Sky Sports, что "чайки" открыты и к продаже 20-летнего ирландца, если получать выгодное предложение.