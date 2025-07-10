"Брайтон" открыт к продаже Эвана Фергюсона
"Брайтон" открыт к продаже нападающего Эвана Фергюсона этим летом.
На днях стало известно об интересе к Фергюсону со стороны "Ромы", которая хотела бы взять Эванва в аренду с обязательством по выкупу.
"Брайтон" предпочел бы простую аренду, которая позволит Фергюсону восстановить свою уверенность в себе и увеличить свою трансферную стоимость.
Однако близкий к "Брайтону" источник подтвердил Sky Sports, что "чайки" открыты и к продаже 20-летнего ирландца, если получать выгодное предложение.
10.07.2025 23:00
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Последние комментарии:
В Ньюкасл в аренду
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Жадным чайкам надо было его нам продавать пока предлагали приличную сумму, а теперь сидите дальше со своим Фергюсоном.
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Какие ему комплименты выдавали. Чуть ли не второй Холланд растет. А мне он сразу не показался. Ну мэй би в будуще пристыдит еще своих критиков.
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