"Брайтон" открыт к продаже Эвана Фергюсона

Эван Фергюсон "Брайтон" открыт к продаже нападающего Эвана Фергюсона этим летом.

На днях стало известно об интересе к Фергюсону со стороны "Ромы", которая хотела бы взять Эванва в аренду с обязательством по выкупу.

"Брайтон" предпочел бы простую аренду, которая позволит Фергюсону восстановить свою уверенность в себе и увеличить свою трансферную стоимость.

Однако близкий к "Брайтону" источник подтвердил Sky Sports, что "чайки" открыты и к продаже 20-летнего ирландца, если получать выгодное предложение.




Метки Брайтон, Рома, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2025 23:00

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  1. shearer1 11.07.2025 08:20 # shearer1
    В Ньюкасл в аренду

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  2. seagull77 11.07.2025 08:05 # seagull77
    Жадным чайкам надо было его нам продавать пока предлагали приличную сумму, а теперь сидите дальше со своим Фергюсоном.

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  3. gary47 11.07.2025 00:13 # gary47
    Какие ему комплименты выдавали. Чуть ли не второй Холланд растет. А мне он сразу не показался. Ну мэй би в будуще пристыдит еще своих критиков.

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